Fundgrube der Geschichte

Ausflug an den Goldkanal: Hinweise auf Riesenelefanten in Elchesheim-Illingen

Wenn Ben Größle am Goldkanal in Elchesheim-Illingen unterwegs ist, dann findet er meist etwas. Die Fossilien, die Größle aufspürt, lassen auf das Leben in unseren Breiten vor Jahrmillionen schließen.