Störche gelten gemeinhin als Glücksbringer. Doch manchmal brauchen sie selber ein wenig Glück, um überhaupt auf die Beine oder in die Lüfte zu kommen.

So auch ein Jungstorch, der vor zehn Jahren zusammen mit vier Geschwistern in Illingen geschlüpft und von Storchenbetreuer Stefan Eisenbarth beringt worden war: Er legte 2021 bei einem seiner ersten Ausflüge aus dem Nest eine satte Bruchlandung hin, erinnert sich Nabu-Naturfotograf Rainer Deible.

Was ein Glück für den jungen Adebar, dass damals Pierre Fingermann sich seiner annahm. Er päppelte den Bruchpiloten in seiner Wildvogelauffangstation bei sich Daheim in Rastatt auf – wie unzählige Störche und andere verletzte Vögel.

Storch lebt gesund und munter 563 Kilometer entfernt in Frankreich

Diesem Exemplar hat Fingermann damit zu einem langen Leben verholfen. Denn zehn Jahre später wurde seine Ringnummer abgelesen – der Adebar lebt gesund und munter in Südfrankreich, 563 Kilometer entfernt von Elchesheim-Illingen. Das erfuhr Storchenbetreuer Stefan Eisenbarth kürzlich von der Vogelwarte Radolfzell.

Der Illinger Storch wurde in Malataverne entdeckt, einer französischen Gemeinde mit 2.182 Einwohnern im Département Drôme (Region Auvergne-Rhône-Alpes). Für Eisenbarth und alle Storchenhelfer eine schöne Nachricht zum Jahreswechsel.

Und die Moral von der Geschichte? Ist für Deible eine klare Sache: „Ganz so sinnlos, wie das einige Menschen im Landratsamt sehen, war die Arbeit von Pierre dann doch nicht“, meint er. So kann der Glücksbringer mit der großen Portion Glück selber wieder Glück verteilen.