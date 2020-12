Kann er denn nicht verraten, wie so ein Zaubertrick funktioniert? Adrian Walz schüttelt den Kopf: „ Nein, ich musste unterschreiben, dass ich zur Verschwiegenheit verpflichtet bin.“ Und postwendend korrigiert er: „Es sind keine Tricks, sondern Illusionen.“ Eigentlich hatte sich Walz darauf eingestellt, in den kommenden Monaten quer durch die Republik zu reisen und in den großen Hallen die spektakulären Zaubershows der Ehrlich-Brothers vorzubereiten. Corona aber hat auch seine Planungen verändert. Nun sitzt Walz zuhause in seiner Wohnung in Elchesheim-Illingen am heimischen Computer, überlegt sich neue Ideen oder arbeitet für seinen weiteren Job als Dozent für Veranstaltungstechnik in der Eventakademie Baden-Baden.

Weithin bekannt wurde Walz indessen in seiner Eigenschaft als professioneller Pyrotechniker - ein Metier das er 1999 in Hornberg erlernte. Als Technischer Leiter bei den Volksschauspielen in Ötigheim erwarb sich der gelernter Zimmermann seit Beginn dieses Jahrhunderts weitere Erfahrungen und kümmerte sich dort speziell um die pyrotechnischen Elemente bei den Stücken, um Qualm, farbigen Rauch oder Bodennebel. Ob seiner vielen erworbenen Kontakte weitete Walz sein Betätigungsfeld aus, wirkte bei Fernsehsendungen wie „Verstehen Sie Spaß?, „Melodien für Millionen“, „Das Supertalent“ oder „Deutschland sucht den Superstar“ mit. Wabernder Nebel, goldener Glitter, der von oben auf die Bühne regnet oder Feuerfontänen, die für glanzvolle Effekte sorgen - vielfach war es das Werk von Walz. „Man war schnell bei sämtlichen Fernsehsendern involviert“, sagt der 45-Jährige Meister der Veranstaltungstechnik, der unter anderem auch seit 2008 bei der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ im Europapark Rust maßgeblich an der Bühnentechnik mitwirkt.

Dort kamen dann auch die ersten Kontakte mit den Ehrlich Brothers zustande: „Wir haben uns von Anfang an gut verstanden“, sagt Walz. Ein Schlüsseljahr für ihn sei 2015 gewesen, betont. er. „Im Anschluss an eine Aufzeichnung zur Stadlshow saßen wir bei einem Feierabendbier zusammen und Andreas Ehrlich hat gefragt, ob ich mit ihnen auf Tour gehen will“. Letztlich erschien ihm das Angebot so verlockend, das Walz nicht ablehnen mochte. „Die Tour damals dauerte mehrere Monate mit dem großen Abschluss in Frankfurt vor über 30.000 Zuschauern“, erinnert er sich. Und er schildert, wie sehr sich die Dimensionen der Shows mit dem populären magischen Duo inzwischen gewandelt haben: „Am Anfang waren wir mit vier Lkw unterwegs jetzt sind es 22.“

Derweil zeigt sich Walz zuversichtlich, dass die Ehrlich Brothers im kommenden Jahr tatsächlich wieder auf Tour gehen können. „Auch wenn die Auflagen nur 1.000 Zuschauer zulassen, haben wir Alternativkonzepte“, verrät Walz wie flexibel die Organisation in diesen Zeiten sein muss. Der Zeitplan für seine Arbeit auf der Tour ist dabei genau durchgetaktet: „Wir haben zehn Stunden für den Aufbau und vier Stunden für den Abbau und arbeiten in einem Drei-Schicht-Modell, wobei oft auch zwei Shows an einem Tag stattfinden“. Dass es nicht leicht fällt, den gewohnten Rhythmus zu unterbrechen, erlebte Walz beim ersten Lockdown: „Ich habe da einige Wochen gebraucht, um wieder richtig schlafen zu können.“

Zuletzt hatten die Ehrlich-Brüder mit einer online zu verfolgenden Wohnzimmer-Show an Weihnachten und an Silvester geworben. „Qualitativ gibt es kaum etwas Vergleichbares in Europa“, schwärmt Walz von dem Showspektakel der beiden Brüder. Während Walz also auf den Tourstart mit den hochkarätigen Illusionisten wartet kümmert er sich in der Eventakademie etwa um die Weiterbildung von Eventmanagern oder unterrichtet auch Maskenbildner. „Die Ausbildungsinhalte bei der Veranstaltungstechnik ändern sich dahingehend, dass künftig mehr Managertätigkeiten verlangt werden“, sagt er. Zudem ist Walz als Projektleiter bei der Sanierung der Stadthalle in Göttingen engagiert, wo er sich vor allem um die Kettenzüge im Bühnenbereich kümmert. Dass sich Walz beruflich mittlerweile im Blick auf die Pyrotechnik etwas anders orientiert hat, sieht er im Übrigen als richtige Entscheidung: „Die coronabedingte Absage des Silvesterfeuerwerks hat mich bestätigt, obwohl mir da als Feuerwerker schon etwas das Herz blutet.“