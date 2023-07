Die Jugend von RW Elchesheim spielt jetzt in Illingen

In künftigen Heimatbüchern kann der 21. Juli 2023 als Neubeginn der örtlichen Fußballgeschichte eingetragen werden. Der Freitag war der Tag der offiziellen Übergabe der von Grund auf sanierten Sportplätze in Altrheinnähe. Die Inbetriebnahme weise „in die richtige Richtung“, freute sich Angelo Adria. Mit ihm betrat ein neues Gesicht die öffentliche Bühne.

Adria ist Jugendtrainer und leitet seit Kurzem die Geschicke der Jugendabteilung des FV Rot-Weiß Elchesheim (RWE), die ihre Aktivitäten Anfang Juli auf das neue Terrain verlegt hat, auf dem bis zu seiner Auflösung vor fünf Jahren der FC Illingen (FCI) zu Hause war. Die von der Gemeinde herbeigesehnte Fusion beider Vereine, gegen die sich RWE sträubte, hatte sich erübrigt. Dass das Illinger Gelände künftig einzige Sportstätte sein werde, war im Juli 2018 vom Gemeinderat beschlossen worden.

Erste Mannschaft abgemeldet

Der RWE-Vorstand weigert sich bis heute, die Zwangsumsiedlung vollständig zu vollziehen. Außer dem Klubhaus in der Waldstraße ist ihm nicht viel geblieben, der dortige Fußballplatz darf nicht mehr genutzt werden, er soll Baugebiet werden. Die erste Mannschaft, die in der kommenden Runde in der Landesliga spielberechtigt gewesen wäre, wurde abgemeldet.

Die Jugend aber ist weitergezogen, nach Illingen. Bei der Feier am Freitag weihten die B-Junioren mit einem Eröffnungsmatch den Rasen ein. Trainer und Betreuer waren in den Bewirtungsständen im Einsatz. Die Alten Herren wollen ebenfalls bald in Illingen kicken, hieß es. Jugendleiter Adria sprach der Gemeinde „großen Dank“ aus, dankte aber auch dem „Hauptverein“, der die Jugend sehr unterstütze, um Spielgenehmigungen vom Verband zu bekommen.

Erleichterung beim Bürgermeister

Bürgermeister Rolf Spiegelhalder (FW) verspürte „große Erleichterung“ angesichts der guten Annahme der Anlage durch den Fußballnachwuchs und des Umtriebs, den die Übergabefeier auslöste. Alle Mitwirkenden mitbetrachtet, waren grob gezählt rund 150 Interessierte versammelt. Der Musikverein steuerte fröhliche Festklänge bei, das Ortsoberhaupt Zahlen.

Für die Erneuerung der Plätze waren demnach 877.000 Euro im Haushalt vorgemerkt, gekostet hat sie 855.000 Euro. Vom Land gab es 127.500 Euro Zuschuss. Spiegelhalder dankte allen an Planung und Bau Beteiligten, dem Gemeinderat und richtete einen „ganz besonderen Dank“ an den Bezirksvorsitzenden im Südbadischen Fußballverband Vito Voncina und dessen Stellvertreter Reiner Nold für „rationale, unkomplizierte“ Zusammenarbeit, die tatsächlich sehr der Gemeinde zugeneigt schien.

Seitenhieb vom Bezirksvorsitzenden

Voncina rückte in seinem Grußwort die Jugend in den Vordergrund: Da sie nun im Ort weiterspielen könne, habe sich der Einsatz in Elchesheim-Illingen gelohnt. „Auch wenn manche es nicht so sehen“, mochte er sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Einen vielsagenden Einblick in die kommunalpolitische Abläufe lieferte Clemens Appel vom Karlsruher Planungsbüros Stadt Landschaft Plus. Dabei kamen Schwierigkeiten zum Vorschein, die öffentlich nie eine Rolle spielten. Nichts davon hatte mit dem RWE zu tun.

Er habe schon an einigen heiklen Stellen Sportanlagen konzipiert, berichtet Appel. Hinsichtlich der erforderlichen Genehmigungen sei der Standort in Illingen aber „einer der schwierigsten“ seines Berufslebens. Die Arbeit sei nicht immer einfach gewesen, es habe „hitzige Diskussionen“ gegeben. So schön das Areal gelegen sei, so sehr habe der Naturschutz eingewirkt. Appels Ausführungen zufolge wurde das Flutlicht offenbar als Störfaktor gesehen. Eine Folge davon ist, dass es von April bis September ab 22 Uhr nicht mehr leuchten darf, was der Planer für vertretbar hielt, da länger wohl nicht trainert werde.

Arsen im Boden

Außerdem erfuhr man, dass wegen Arsenbestandteilen Boden ausgetauscht werden musste. Man habe einen Platz gebaut, der gut entwässere, versicherte Appel. Es sei eine Drainage verlegt, die sich „technisch verbessern“ ließe, falls es durch starke Platzbeanspruchung nötig erscheine. Für die Gemeindeverwaltung wird die Anlage übrigens von Markus Moritz aus dem Rechnungsamt betreut, einem treuen RWE-Mitglied.

Richtig rund ist das neue Fussballkapitel nicht. Es mangelt an einem Klubhaus, ordentlichen Duschen und Toiletten. Der vom FCI hinterlassene Altbau konnte am Freitag besichtigt werden. Die Meinungen einiger, die durch die Räume streiften, schwankten von „könnte man was draus machen“ bis „was Neues wäre schöner“. Wie mehrfach berichtet, liegt in dieser Frage der Ball wieder beim RWE-Vorstand.