Auch wenn tausende Ausflügler an den Wochenenden im Sommer einen anderen Eindruck haben mögen: Am Goldkanal herrscht nicht eitel Sonnenschein. Das gilt nicht nur für die Verkehrsprobleme, sondern noch viel mehr für die Welt unter Wasser.

Riesige Schichten bleiben bei hohen Temperaturen ohne Sauerstoff und verwandeln sich in tote Zonen.

Darüber hinaus wächst täglich die Menge an PFC, da der Riedkanal die problematischen Chemikalien Stunde um Stunde in den See schwemmt. Langsam kommen die Probleme ans Tageslicht, aber sie sind noch immer viel zu wenig im öffentlichen Bewusstsein verankert. Ein Praktiker wie Berufsfischer Hermann Wiegner kennt die Tatsachen schon lange, aber hat am Ende doch kaum Gehör gefunden.