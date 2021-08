Drei eingeklemmte Personen nach Frontalzusammenstoß in Elchesheim-Illingen

Nach einem frontalen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Elchesheim-Illingen am Samstagabend, musste die Feuerwehr drei schwer verletzte Personen aus ihren Autos befreien.

Am Samstagabend sind auf der Landesstraße 78a zwischen Au am Rhein und Elchesheim-Illingen zwei Autos so schwer zusammengestoßen, dass die Feuerwehr drei Personen aus den Unfallfahrzeugen befreien musste.

Nach ersten Erkenntnissen kam gegen 20 Uhr ein junger Mann mit seinem Auto in den Gegenverkehr und krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, in dem zwei Personen saßen. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden schwer verletzt und in den Autos eingeklemmt.

Feuerwehr muss eingeklemmte Personen befreien

Die Feuerwehr musste alle drei Personen mit hydraulischem Gerät aus den Autos holen, bevor diese ins Krankenhaus gebracht wurden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.