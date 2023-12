Mehrere Männer sollen in einen Streit geraten sein. Hierbei sollen auch aus einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse abgegeben worden sein.

Mehrere junge volljährige Männer sollen am Mittwoch gegen 22.15 im Bereich der Speyerer Straße in Elchesheim-Illingen in einen Streit geraten sein, teilte die Polizei mit. Hierbei sollen auch, vermutlich aus einer Schreckschusswaffe, mehrere Schüsse abgegeben worden sein.

Polizei sucht Zeugen

Die Angreifer seien mit einem dunklen Pkw geflüchtet.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 45) 91 27 10 zu melden.