Zeugen gesucht

Elchesheim-Illingen: Unbekannte brechen in Bäckerei ein und fliehen

Vier Unbekannte sind am später Mittwochabend in ein Lebensmittelgeschäft in der Bietigheimer Straße in Elchesheim-Illingen eingebrochen. Trotz des Hinweises einer Zeugin und einer daraufhin eingeleiteten Sofortfahndung entkamen die Unbekannten.