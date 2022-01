Special Olympic World Games

Elchesheim-Illingen will Gastgeber-Gemeinde der Special Olympics sein: „Wir haben viel zu bieten“

Bei den Special Olympic World Games 2023 treten Athlethen mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus der ganzen Welt in verschiedenen Sportarten an. Austragungsort ist Berlin. Aber auch Elchesheim-Illingen will bei dem Olympics eine Rolle spielen.