Gemeinde Elchesheim-Illingen behält zwei Arztpraxen

Nach der Kündigung des Mietvertrags durch ihren Vermieter war lange Zeit ungewiss, ob Hausärztin Susanne Markant in Elchesheim-Illingen bleiben wird. Um in Zeiten des um sich greifenden Hausärztemangels zu verhindern, dass die Praxis schließt oder abwandert, schaltete sich auch die Gemeinde ein. Nun gibt es Klarheit.

Das Haus in der Raiffeisenstraße gehört Privatleuten. Seit 2007 ist es an Markant vermietet. Eine vergangenes Jahr angekündigte Mieterhöhung hätte den Weiterbetrieb der Praxis unwirtschaftlich gemacht, hatte die 55-Jährige dazu im Oktober 2022 gesagt und einen Sanierungsstau als Gegenargument genannt.

In Verhandlungen konnten sich beide Parteien offenbar dennoch nicht auf einen neuen Mietvertrag einigen, so dass die Kündigung auf Ende Mai 2023 folgte.

Ärztin brauchte wegen Kündigungsfristen Klarheit bis Ende Februar

Das sorgte im Ort für Verunsicherung und Fragen, die im Oktober auch in der öffentlichen Bürgerfragestunde des Gemeinderats formuliert wurden. Damals hatte Bürgermeister Rolf Spiegelhalder (FW) versprochen, dass die Gemeinde bei der Lösungssuche helfen wolle.

Erst im Februar hörte man dann erneut von dem Thema. Markant war selber in die öffentliche Gemeinderatssitzung gekommen, um deutlich zu machen, dass sie bis Ende Februar Gewissheit brauche. Denn im Falle einer Praxisschließung müsste sie bis dahin Mitarbeiterinnen fristgerecht kündigen.

Wie sich herausstellte, war von der Gemeinde zwischenzeitlich auch die Vermietung einer Wohnung im Rathauskomplex überlegt worden. Da die Umbaukosten zur Arztpraxis sich dort aber laut Bürgermeister auf bis zu 160.000 Euro belaufen hätten, kommt nun die damals als zweite Möglichkeit genannte Lösung zum Tragen: Die Gemeinde mietet das Haus in der Raiffeisenstraße ab 1. Juni und vermietet an Markant weiter.

„Ich bin froh, dass ich bleiben kann“, zeigt sich die Allgemeinmedizinerin auf Anfrage zufrieden mit dieser Lösung. Man habe sich auf eine „Miete zu durchaus akzeptablen Bedingungen geeinigt“.

Wie von Bürgermeister Rolf Spiegelhalder auf Anfrage dieser Redaktion zu erfahren ist, werden die Mietkosten nicht eins zu eins an die Ärztin weitergeben. „Wir leisten da als Gemeinde einen ordentlichen Beitrag, um die ärztliche Versorgung am Ort zu sichern“, sagt er, will aber keine Zahlen nennen.

Gemeinde arbeitet weiter an Konzept zur ärztlichen Versorgung

Der Gemeinderat wisse Bescheid. Kritik an dieser Form von Subvention habe es aus dessen Reihen nicht gegeben, denn immerhin gibt es mit Susanne Schmidt noch eine weitere Hausärztin in Elchesheim-Illingen. Spiegelhalder sieht es als Aufgabe der Gemeinde an, für eine ärztliche Versorgung am Ort zu sorgen, begründet er die Entscheidung.

Zumal die Anbindung von Elchesheim-Illingen an den öffentlichen Nahverkehr „bescheiden“ sei. Das erschwere es Bürgerinnen und Bürgern, die nicht mobil sind, auf Ärzte in umliegenden Gemeinden auszuweichen.

Weiterhin werde die Gemeinde zudem an einem Konzept arbeiten, um die ärztliche Versorgung zukunftssicher aufzustellen. Dabei gebe es „keine Denkverbote“, so der Verwaltungschef.

Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), in dem Ärzte angestellt arbeiten, sei ebenso vorstellbar wie Prämien, wie sie andere Kommunen teils schon ausloben, um die Niederlassung für einen Mediziner attraktiv zu machen.