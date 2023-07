Das legendäre Paddlerfest in Elchesheim-Illingen ist zurück. Hunderte Zuschauer feuern ihre Teams auf dem Goldkanal an. Manche Teilnehmer haben auch Probleme.

Mit großem Tam-Tam und unter begeisterten Anfeuerungsrufen hat das bekannte Paddlerfest seinen Auftakt gefeiert. Bereits zur frühen Abendstunde, als die ersten Vorläufe gestartet wurden, waren Hunderte Zuschauer am Goldkanal mit dabei. Sie feuerten ihre Teams bei den Damen- und Herren Vorläufen an.

Mit diesen Rennen im Siebener-Canadierboot wurde das dreitägige Fest eröffnet. Gastgeber war der Illinger Paddelclub, der bereits seit 1957 am Goldkanal Wassersport betreibt.

Mit rasantem Tempo raus auf den See

Bereits seit einigen Wochen konnten Beobachter an dem beliebten Freizeitgewässer rege Aktivitäten sehen. Vorzugsweise am Sonntagmorgen waren viele der vom Verein zur Verfügung gestellten Kanus auf dem Wasser des Goldkanals.

Nach vorsichtigem Besteigen der Boote mit sechs Paddlern und einem Steuermann respektive einer Steuerfrau ging es dann in rasantem Tempo hinaus auf den See. Dabei konnten die Zuschauer auch nachvollziehen, weshalb die kurzen Paddel als „Stechpaddel“ bezeichnet werden.

Schwierige Aufgabe am Schluss

In kurzen, rhythmischen Schlägen wurden sie kraftvoll ins Wasser gestoßen und nach kurzer Zeit erreichten die Aktiven ein enormes Tempo auf dem Goldkanal. Das war schließlich auch das Ziel des Trainings. In möglichst kurzer Zeit sollte eine Boje, die auf der Hälfte der etwa 500 Meter langen Strecke fixiert war, umrundet werden.

Mit vielen Anfeuerungsrufen und im Takt ablaufenden Zählschritten gings zurück in die Startbucht. Doch bevor die jeweiligen Boote am Ufer des Goldkanals anlegen durften, musste noch ein Tennisball in einen über Kopfhöhe befestigten Trichter gelegt werden. Gelang dies nicht, wurde das jeweilige Team in der Wertung einen Platz nach unten gesetzt, zum allgemeinen Bedauern der gesamten Bootsbesatzung, sowie deren Fans, wie sich denken lässt.

„Zurück in die Bucht“ hieß das diesjährige Motto, mit dem wohl auf die vierjährige coronabedingte Pause angespielt wurde, zugleich aber auch das Ziel der jeweiligen Bootsrennen gemeint war. In der Bucht sicher und möglichst schnell anzukommen war das sportliche Ziel der 19 Damen- und 28 Herrenmannschaften, die insgesamt an den Bootsläufen im Goldkanal teilnahmen.

Musik unterhält am Abend

Nicht immer gelang dies wunschgemäß, wie gleich zu Beginn eine Herrenmannschaft erfahren musste. Die Besatzung havarierte bereits nach wenigen Metern am linken Ufer, setzte ihre Fahrt dann jedoch unbeeindruckt fort, bis sie schließlich doch „zurück in der Bucht“ war.

Nach diesen ersten sieben Rennen am Freitagabend waren zunächst „The five Ytongs“ die Hauptattraktion. Die Band gründete sich vor 30 Jahren bei einem Paddlerfest und ist bis heute ein absoluter Publikumsliebling. „Donny Vox & Stonefree“ spielten anschließend bis weit nach Mitternacht. Die vielen Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Gäste zu bewirten und mit dafür zu sorgen, dass diese einige schöne Stunden auf dem idyllisch gelegenen Vereinsgelände verbringen konnten.