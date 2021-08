Keine Naturidylle: Fischer zeigt Probleme am Goldkanal in Elchesheim-Illingen

Der Goldkanal bei Elchesheim-Illingen ist der größte Baggersee Baden-Württembergs. Im Sommer zieht er tausende Ausflügler an. Doch der See leidet unter mehreren Problemen. Kaum jemand kennt sie besser als Herrmann Wiegner, der seit 60 Jahren als Fischer auf dem Wasser unterwegs ist.

Sauerstoffmangel in der Tiefe

Hermann Wiegner sticht den langen Haken ins Wasser. In seinen Armen steckt die jahrzehntelange Erfahrung eines Berufsfischers, und so ist es für ihn trotz seiner 78 Jahre kein Problem, das kleine Boot mit dem Druck seiner Körperkraft auf dem Wasser des Goldkanals entlang zuschieben.

Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der den Baggersee so gut kennt wie er. Als Vertreter des Umweltamts jüngst öffentlich auf Probleme in dem Gewässer aufmerksam machten, hat ihn das nicht überrascht.

Wiegner versucht an diesem Morgen, mit seinem Boot in einen Seitenarm im Süden des Sees zu gelangen. „Altes Wasser“ nennt er den Abschnitt, der unter Naturschutz steht. Aus dem Wasser ragen Weiden empor. An der Oberfläche treiben Baumstämme.