Mehrfamilienhaus in Elchesheim-Illingen überdimensioniert: Gemeinderat sagt erneut Nein

Ein wenig Verwirrung hat die Verwaltung nach der Januar-Sitzung des Gemeinderats in Elchesheim-Illingen mit der Bekanntgabe der Beschlussfassung zum Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus im Altrheinweg, Ecke Hauptstraße, gestiftet. Irrtümlich war verkündet worden, das Gremium habe das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Doch das Gegenteil war der Fall: Das Einverständnis war einhellig versagt worden. Der Baurechtsbehörde und der Bauherrschaft hatte man die Ablehnung offenbar korrekt mitgeteilt. So kam der Antrag für das mit sechs Wohnungen geplante Haus am Montag in leicht geänderter Form als Wiedervorlage erneut auf den Ratstisch.

Geänderte Version würde die Baurechtsbehörde genehmigen

Es sei „eine Umplanung in der Höhe“ vorgenommen worden, ließ die Verwaltung wissen. Die Maße wurden um zehn Zentimeter reduziert. Die Traufe soll demnach jetzt bei 6,35 Meter liegen, statt wie im Januar bei 6,45 Meter. Der First soll statt bei 10,57 bei 10,47 Meter enden. An die Stelle eines Technikraums an einer Grundstücksgrenze soll ein Abstellraum treten.

Die geänderte Version sei „das Äußerste“, das die Baurechtsbehörde genehmigen würde, sagte die stellvertretende Hauptamtsleiterin. In der Januar-Sitzung hatte das anders geklungen. Den damaligen Angaben zufolge zeigte sich die Behörde schon mit der zehn Zentimeter höheren Ausführung einverstanden.

Gemeinderat betrachtet Projekt weiterhin als überdimensioniert

Im Gemeinderat wurde das Projekt nach wie vor mit deutlicher Mehrheit als überdimensioniert betrachtet. Seine Größe passe nicht zur Umgebung, die von einer aufgelockerte Bebauung mit zumeist eineinhalbgeschossigen Gebäuden geprägt sei, meinte Otto Heck (EIL).

Das Vorhaben wäre ein „städtebauliches Fiasko“. Albert Kottler (CDU) und Susanne Ebel (EIL) waren überzeugt, dass man sich unweigerlich Parkplatzprobleme einhandeln würde. Dieter Link (ABL) sah in dieser Hinsicht allgemein Regelungsbedarf.

Der Parksituation, die in der schmalen Straße heute schon heikel sei, galten auch Befürchtungen von Nachbarn des Baugrundstücks. Eine Anwohnerin sorgte sich zudem um Verschattung.

Ferner wurde von einem Bürger kritisiert, dass die Gemeinde nicht wenigstens einen Teil der Fläche erworben habe, um etwa einen ordentlichen Gehweg zu schaffen. Bürgermeister Rolf Spiegelhalder (FW) deutete an, dass es Bestrebungen in diese Richtung gegeben habe, man sich finanziell aber nicht nahegekommen sei.

Vorschläge für eine Stellplatzsatzung geplant

Bezüglich der auch an anderen Stellen im Ort schwierigen Parkplatzthematik kündigte Spiegelhalder Vorschläge für eine Stellplatzsatzung an, was seiner Auffassung nach den aktuellen Fall nicht berühren kann: Während eines Genehmigungsverfahrens dürfe man „nicht eingreifen“.

Ebenso wäre die Aufstellung eines Bebauungsplan „im laufenden Verfahren nicht das rechte Mittel“, so der Verwaltungschef. Dieter Link (ABL), der in der Sitzung im Januar gefehlt hatte, berief sich auf die Baurechtsbehörde. Wenn diese das Vorhaben als gesetzlich zulässig bewerte, könne man sich nicht dagegenstellen.

Der von der Verwaltung unterbreitete Beschlussvorschlag lautet wie im Januar: „Der Gemeinderat erteilt sein Einvernehmen.“ Mit Ausnahme Links, der dafür stimmte, stimmte die Mehrheit des Gemeinderats dagegen.

Bürgermeister Spiegelhalder hatte schon zu Beginn der Beratung beschrieben, wie das Baurechtsamt wohl reagiere: Es werde den Ratsbeschluss „aushebeln“, den Bauantrag genehmigen.