Sanierung der Sporthalle in Elchesheim-Illingen verzögert sich

Die Sanierung der Schulturnhalle in Elchesheim-Illingen wird zum Geduldsspiel. Die Gemeinde wartet auf die Baufreigabe.

Es waren keine guten Nachrichten, die am Montag im Gemeinderat zur anstehenden Sanierung der Schulturnhalle mitgeteilt wurden. Bürgermeister Rolf Spiegelhalder (FW) informierte über Verzögerungen, die sich im Zusammenhang mit Zuschussanträgen ergeben hätten. Es geht um Fördergelder aus einem Programm des Bundes für kommunale Einrichtungen.

Die Antragsunterlagen seien Ende September eingereicht worden, von der zuständigen Stelle habe man ein „mündlich erteiltes positives Prüfungsergebnis“ bekommen, woraufhin Leistungsstufen bis hin zur Vergabe der Arbeiten freigegeben worden seien. Jedoch sei keine vorgezogene Baufreigabe erfolgt. Man rechne nun damit, bis Mitte März den endgültigen Förderbescheid zu erhalten.

Aufgrund der schleppenden Bearbeitung geht die Verwaltung laut Unterlagen davon aus, dass die Auftragsvergaben im Mai vorgenommen werden können. Baubeginn könnte dann im Sommer sein. „Wir warten auf die Freigabe“, sagte Spiegelhalder. Die Behörde, die mit den Förderanträgen für das Bundesprogramm befasst ist, sitzt in Jülich. Die bautechnische Begutachtung ist Sache der Oberfinanzdirektion, war dem Sitzungspapier zu entnehmen.

Sporthalle in Elchesheim-Illingen seit Monaten geschlossen

Die Sporthalle ist seit September vergangenen Jahres geschlossen. Hauptgrund sind Schäden im Dach, die zu statischen Problemen geführt haben. Der Sportunterricht der Rheinwaldschule findet seither in Bietigheim statt. Für Vereinsgruppen wurden zum Teil Übergangslösungen in örtlichen Räumlichkeiten gefunden. Jugendmannschaften des FV Rot-Weiß Elchesheim trainieren in einer Miethalle Kuppenheim. Norbert Schmidt (EIL) folgerte aus dem Sachstandsbericht, dass die Turnhalle „auch im nächsten Winter“ nicht zur Verfügung stehen werde, möglicherweise auch im übernächsten nicht.

Schmidt forderte Spiegelhalder auf, falls der FV Rot-Weiß darum bittet, bei Nachbargemeinden nachzufragen, ob man für den Fußballnachwuchs Trainingsmöglichkeiten bekommen könne. Otto Heck (EIL) sorgte sich um die Kostenentwicklung des mit 3,5 Millionen Euro veranschlagten Vorhabens. Sollte sich die Sanierung länger hinziehen, könnte die Inflation zu einer weiteren enormen Belastung des Haushalts führen.

Dieter Link (ABL) hielt die Anbringung eines Sicherheitsnetzes an der Decke für erwägenswert, um die Halle nutzbar zu halten. Spiegelhalder wehrte entschieden ab: Für ihn gebe es diesbezüglich „nichts zu überlegen“. Er würde nie riskieren, Kinder in einem Gebäude trainieren zu lassen, in dem Teile „vom Dach krachen“ könnten.

Die dargelegten Verzögerung der Antragsabwicklung sind nicht der einzige Hemmschuh, wie Spiegelhalder mit Verweis auf Lüftungsanlagen für Schule und Halle deutlich machte. Deren Einbau lasse ebenfalls auf sich warten.