Trainingsbetrieb für Jugend des Rot-Weiß Elchesheim ist gesichert

Die Jugend des Fußballvereins Rot-Weiß Elchesheim bleibt am Ball. Ab 1. Juli trainiert sie in Illingen. Die Gemeinde übernimmt die Kosten.

Gute Nachrichten für die Nachwuchskicker des Fußballvereins Rot-Weiß Elchesheim (RWE): Alle Jugendmannschaften können ab 1. Juli auf den beiden neuen Plätzen in Illingen trainieren. Das gibt der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Die Gemeinde hat der RWE-Jugendabteilung zugesagt, die beiden neuen Plätze am Rheindamm für eine Saison unentgeltlich nutzen zu dürfen.

Damit endet der Trainingsbetrieb für sie nicht mit der in einem gerichtlichen Vergleich 2021 vereinbarten Rückgabe des Platzes in Elchesheim an die Gemeinde zum 30. Juni. Das bestätigt Bürgermeister Rolf Spiegelhalder (FW) auf Anfrage dieser Redaktion. Der Jugendabteilung werden keinerlei Kosten für die Platznutzung, Platzpflege, Bewässerung und Flutlicht in Rechnung gestellt, so Spiegelhalder. Die Erlaubnis gilt zunächst für die kommende Spielzeit 2023/24.

Jugendtrainer traten an Verwaltung heran

Die neue Entwicklung hätten Vertreter der Jugendtrainer initiiert, ist vom Bürgermeister weiter zu erfahren. Sie seien an die Verwaltung herangetreten „mit dem Wunsch nach Ausübung des Trainingsbetriebs auf der neuen Sportstätte“. „Erstaunlicherweise“ sei keine Anfrage oder Gespräch dazu vom RWE-Vorstand oder der Jugendleitung ausgegangen, merkt Spiegelhalder an. Von einer vorsichtigen Wiederannäherung zwischen Vereins- und Rathausspitze kann demnach also wohl nicht die Rede sein.

Das Gespräch mit den Vertretern der Jugendtrainer beschreibt der Bürgermeister als „vertraulich und konstruktiv“. Er merkt an, es sei der ausdrückliche Wunsch der Vertreter des Vereins gewesen, den Trainingsbetrieb zunächst für eine Saison zu ermöglichen.

Keine Annäherung zwischen Vereins- und Rathausspitze

Wie aus der Mitteilung des Vereins hervorgeht, hatte die Gemeinde dem RWE bereits eine Nutzungsvereinbarung für die sanierten Plätze in Illingen zur Unterschrift vorgelegt, laut der RWE für Platzpflege und andere Arbeiten auf dem Sportgelände verantwortlich gewesen wäre.

Außerdem forderte die Gemeinde eine jährliche Nutzungsgebühr. Die Jugendabteilung wird nun von diesen Verpflichtungen entbunden. Weitere Gespräche zum Thema Nutzung fürs Jugendtraining und Einspielen des Platzes „sollen mit den Vertretern erfolgen, da der dem Verein zugesandte Entwurf der Nutzungsvereinbarung bislang völlig unbeantwortet blieb“, informiert Spiegelhalder weiter.

„Wir freuen uns sehr, dass die Gemeinde unserer Jugend entgegenkommt“, wird RWE-Vorsitzender Dieter Link in der Pressemitteilung des Vereins zitiert, „damit ist der Trainingsbetrieb der Jugend in Illingen vorerst gesichert. Das war uns ein großes Anliegen.“

RWE will Clubhaus in Illingen nicht sanieren

Ungeklärt bleibt laut RWE weiter die Frage nach Umkleiden und Duschen in Illingen, die der Südbadische Fußballverband (SBFV) als Voraussetzung für den Punktspielbetrieb fordere – auch für die älteren Jugendmannschaften. Denn die erste Herrenmannschaft will der RWE zum 30. Juni vom Spielbetrieb abmelden, wie er angekündigt hat, und eine zweite gibt es seit 2021 nicht mehr. Nach der damaligen vorübergehenden Sperrung des Rasenplatzes an der Waldstraße durch die Gemeinde habe die Zweite keine Möglichkeit gehabt, andernorts zu kicken. Deshalb hätten sich die Spieler anderen Vereinen angeschlossen, erläutert der Vereinssprecher.

Aus wirtschaftlichen Gründen werde RWE das marode Clubhaus in Illingen nicht auf eigene Kosten sanieren und auch kein Geld für Container ausgeben, unterstreicht der Verein noch einmal seinen Standpunkt dazu.