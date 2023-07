Fünf Monate ohne Hauptamtsleiter: Nun ist die Stelle in Elchesheim-Illingen wieder besetzt.

Die Gemeinde Elchesheim-Illingen hat wieder einen Hauptamtsleiter. Zum 1. Juli hat Ulrich Römer seinen Dienst angetreten. Das hat die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Damit endet eine fünfmonatige Vakanz. Das Rathausteam sei wieder vollzählig, heißt es in der Pressemitteilung.

Römer ist 58 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Karlsruhe. Begonnen hat er seine Verwaltungslaufbahn bei der Stadt Karlsruhe mit Studium in Kehl. Er ist Diplom-Verwaltungswirt. Danach war er beim Landeswohlfahrtsverband Baden in der Hauptfürsorgestelle zuständig für Leistungen zur Arbeitsplatzsicherung und für den besonderen Kündigungsschutz schwerbehinderter Menschen, teilt Römer mit.

Römer kommt vom Integrationsamt Baden-Württemberg

Seit 2004 arbeitete er beim Integrationsamt Baden-Württemberg als Fortbildungskoordinator und hauptamtlicher Trainer zu Themen des Schwerbehindertenrechts. In diesem Rahmen habe er die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen bei der Öffentlichkeitsarbeit und Entwicklung von E-Learning-Angeboten unterstützt.

Als Hauptamtsleiter ist Römer für die Bereiche zentrale Verwaltung, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Ordnungsamt, Personalwesen, Heimat-, Kultur- und Vereinsförderung, Schul- und Kindergartenwesen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Standesamtswesen und Bauamt zuständig.

Die Gemeinde erschien mir sehr sympathisch. Ulrich Römer

Hauptamtsleiter Elchesheim-Illingen

Eine ganz andere Aufgabe als das, was er die vergangenen Jahrzehnte gemacht hat. „Ja“, sagt Römer dazu gegenüber dieser Redaktion, aber das Thema Schwerbehindertenrecht sei nun für ihn auch ausgereizt. Seine bisherige Aufgabe habe jedoch immer viel mit Organisation zu tun gehabt, weshalb er sich in den vielfältigen Aufgaben des Hauptamts richtig sieht.

Warum er sich auf die Stelle beworben hat, dazu sagt Römer: „Die Gemeinde erschien mir sehr sympathisch!“ Er komme aus einer großen Verwaltung mit etwa 500 Mitarbeitenden. Da sei die Arbeit in einer kleinen Gemeindeverwaltung nun sehr reizvoll für ihn.

Seit Februar war die Stelle unbesetzt. Der vorherige Hauptamtsleiter Patrick Strauß wechselte als Hauptamtsleiter ins Rathaus Appenweier. Strauß war im Mai 2019 direkt von der Hochschule für Verwaltung in Kehl Hauptamtsleiter in der 3.351 Einwohner zählenden Doppelgemeinde geworden. Der damals 23-Jährige hatte die Aufgabe von Carmen Dennhardt übernommen, die sich nach nur einem Jahr als Hauptamtsleiterin wieder verabschiedet hatte.