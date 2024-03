Drei unbekannte Personen haben sich am Donnerstagabend an einem am Straßenrand abgestellten Anhänger in der Goethestraße in Elchesheim-Illingen zu schaffen gemacht.

Zeugin störte die Täter bei der Tat

Nachdem das Trio kurz vor 23 Uhr durch eine vorbeifahrende Zeugin gestört wurde, flüchteten die mutmaßlichen Diebe offenbar in einem schwarzen Wagen mit französischen Kennzeichen, teilte die Polizei mit.

Der mit einem Anhängerschloss gesicherte Anhänger wurde in der Goethestraße bereits von seinem Standplatz in Richtung des in der Goethestraße wartenden Pkw geschoben. Zu einem Diebstahlschaden kam es nicht.