Was Besucher des Illinger Paddlerfests wissen müssen

Spannende Wettkämpfe, gute Musik – und das alles vor der malerischen Kulisse des Goldkanals: Nach vier Jahren Pause findet am Wochenende vom 14. bis 16. Juli wieder das Paddlerfest in Elchesheim-Illingen statt.

„Zurück in die Bucht“ – unter diesem Motto steht das diesjährige Fest auf dem Gelände des Paddelclubs Illingen am Goldkanal. Vier Jahre lang mussten sich die Paddler gedulden und eine pandemiebedingte Zwangspause einlegen. Zwischen Freitag, 14. Juli, und Sonntag, 16. Juli, werden auf dem Vereinsgelände nun wieder Tausende Besucher erwartet. Was es für sie zu beachten gilt.

Wann genau findet das Fest statt und wo?

Von Freitag, 14. Juli, 18 Uhr, bis Sonntag, 16. Juli, bis in den späten Abend. Veranstaltungsort ist das Gelände des Paddelclubs Illingen am Illinger Goldkanalufer. Am Samstag, 15. Juli, startet der Festbetrieb am frühen Nachmittag, am Sonntag bereits vormittags. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Wie gelangt man zum Festgelände?

Die Zufahrt zum Goldkanal wird für den Autoverkehr am kommenden Wochenende komplett gesperrt. Das Festgelände ist nur mit dem Fahrrad oder mit einem Shuttlebus zu erreichen. Karin Kassel, Mitglied der Vereinsverwaltung, appelliert an alle Radfahrer, die Strecke über den Rheindamm zu wählen. „Alles andere ist einfach zu gefährlich.“

Was hat es mit den Shuttlebussen auf sich?

Ab dem Sportplatzgelände in Illingen (Rheinstraße) verkehren Busse, die die Festbesucher im Dauerbetrieb über die gesperrte Strecke zum Goldkanal bringen. Am Sportplatz sind auch Parkplätze vorhanden. Der Busverkehr beginnt jeweils kurz vor dem Beginn des Festtags. Freitags und samstags fahren die Busse bis drei Uhr nachts. Sonntags ist um ein Uhr nachts Schluss.

Was kostet der Bus?

Eine Fahrt kostet zwei Euro. Neu in diesem Jahr: Festbesucher können sich im Vorfeld für acht Euro Armbänder kaufen, die dann für alle Fahrten über das gesamte Wochenende gelten. Der Verein hofft, so die Zeitverzögerungen, die durch das Bezahlen beim Busfahrer entstehen, etwas einzudämmen. Die Armbänder können im Vorfeld bei Edeka Huck, dem Schreibwarengeschäft von Renate Kleinbub, bei der Bäckerei Niklaus (alle in Elchesheim-Illingen) sowie im PCI-Clubhaus im Vorverkauf erworben werden. Während des Fests sind sie dann nur noch im Clubhaus zu bekommen.

Wann finden die Kanadier-Rennen in der Goldkanalbucht statt?

Die Kanadier-Wettkämpfe beim Paddlerfest beginnen traditionell mit den Vorläufen der Damen und Herren. Diese sind auf Freitag, 14. Juli, ab 19 Uhr terminiert. Weitere Vorläufe finden dann am Samstag, 15. Juli, ab 14 Uhr statt. Um 17 Uhr am Samstag beginnen die Hoffnungsläufe. Auch am Sonntag, 16. Juli, wird um die Wette gefahren: ab 12.30 Uhr bei den Zwischenläufen, um 15.30 Uhr bei den Jugendrennen und schließlich ab 18 Uhr bei den Finalläufen.

Wie viele Mannschaften nehmen teil?

19 Damen- und 28 Herrenmannschaften á je sieben Paddlerinnen und Paddlern. „Die Teilnehmer stammen aus der gesamten Region“, sagt Karin Kassel. Das Teilnehmerfeld ist 2023 etwas kleiner als vor der Pandemie.

Bands aus ganz Mittelbaden rocken die Bühne

Was ist abseits des Sportlichen geboten?

Das ganze Wochenende über sorgen Bands aus der Region für die Unterhaltung der Gäste. Für eine von ihnen ist das Paddlerfest 2023 etwas ganz Besonderes. „The five Ytongs“ feiern in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Einst gegründet am Goldkanal, rockten die Musiker 1993 zum ersten Mal gemeinsam auf den Stufen vor dem Clubhaus. „Wir lieben dieses Fest und sind stolz und dankbar, einmal mehr ein Teil davon sein zu dürfen“, sagt Gitarrist Christof Manz. Die „Ytongs“ eröffnen den Bandreigen am Freitag ab 20.30 Uhr, anschließend spielen „Donny Vox and Stonefree“. Am Samstag gehört die Bühne ab 20.30 Uhr den Bands „Doubled and Friends“ sowie „Destiny Unknown“. Sonntags spielt ab 10.30 Uhr der Musikverein Elchesheim-Illingen zum Frühschoppen, abends (ab 19 Uhr) betritt dann „Cabanossi“ die Bühne.

Wie viele Besucher werden erwartet?

Die Verantwortlichen rechnen mit 1.000 bis 1.500 Festbesuchern pro Tag.

Und wie viele Helfer sind im Einsatz?