Vor 50 Jahren wurde die Elchesheim-Illinger Pfarrkirche Heilig Geist geweiht. Seither hat sich das Leben in der Kirchengemeinde stark gewandelt. Jetzt soll groß gefeiert werden.

Fest am 21. Mai

„Es ist schon der Wahnsinn, was damals von einem relativ kleinen Kreis auf die Beine gestellt wurde“, erinnert sich Alban Fritz.

Damals, das war vor etwas mehr als 50 Jahren. Der damalige Pfarrer der Heilig-Geist-Pfarrei, Edgar Wörner, sowie der Pfarrgemeinderat hatten sich auf die Fahnen geschrieben, eine gemeinsame Kirche für die Doppelgemeinde Elchesheim-Illingen zu bauen. Ein Riesenprojekt. Der Weihetag der Kirche jährt sich am Wochenende nun zum 50. Mal und soll mit einem großen Fest gefeiert werden.

Wie sehr sich das Leben in der Pfarrgemeinde in den vergangenen 50 Jahren verändert hat, zeigt sich auch an der Örtlichkeit des Pfarrfests. Dieses wird auf dem Kirchplatz direkt vor dem imposanten Betonbau gefeiert – weithin sichtbar, mit buntem Programm.

Pfarrfeste gab es in Heilig Geist schon immer, dass sie außerhalb der Kirche oder des Pfarrgemeindezentrums stattfinden, ist allerdings relativ neu. „Wir wollen den Menschen ein Angebot machen, mit dem Glauben und der Kirche in Kontakt zu kommen – und dazu müssen wir uns aus der Kirche heraus bewegen. Nur so können wir gewisse Hemmschwellen abbauen“, sagt Alban Fritz, Mitglied des Elchesheim-Illinger Pfarrgemeindeteams.

Dass die Pfarrgemeinden im Wandel sind, ist nichts Neues. Viele Neuerungen werden auch die kommenden Jahre bringen, wenn aus der Seelsorgeeinheit Südhardt/Rhein, die Großpfarrei Rheinschiene (so lautet der bisherige Arbeitstitel) werden soll.

Kann da denn dann überhaupt noch ein lebendiges Pfarrgemeindeleben gestaltet werden? „Wir wollen es versuchen“, zeigen sich Fritz sowie seine Mitstreiterinnen Maria Abert und Barbara Geyer zuversichtlich. Auch wenn nach der Zusammenlegung sicher nicht mehr an jedem Samstag oder Sonntag eine Messe in Heilig Geist stattfinden kann, so wolle man doch mindestens einen Wortgottesdienst anbieten.

Kindergottesdienste und Gottesdienste für die ganze Familie

Schwerpunkte möchte man auch im Bereich der Meditation setzen. Angebote zur stillen Einkehr mit dem Titel „Atempause“ gibt es bereits jetzt, organisiert und geleitet von den Mitgliedern des 16 Personen umfassenden Gemeindeteams.

Dass es den Pfarrgemeinden, nicht nur in Elchesheim-Illingen, sondern auch anderswo, gerade an jungen Familien mangelt, die sich für den Glauben begeistern, sei unbestritten. Man bemühe sich, dies zu ändern: „Wir haben einen neuen Kreis gebildet, der die Kindergottesdienste neu aufleben lässt“, berichtet Maria Abert.

Seit einigen Jahren finden in der Heilig-Geist-Kirche auch Gottesdienste für die ganze Familie statt – mit viel Musik und Gesang. Barbara Geyer zeichnet dafür verantwortlich: „Wir wollen als Kirche für alle da sein“, sagt sie.

Das umfasse auch, dass die Mitarbeiterinnen der öffentlichen Bibliothek, im oberen Teil des Pfarrgemeindezentrums angesiedelt, inzwischen zu Vorlesestunden ins Pflegeheim gehen oder dass im „Haus der Begegnung“ Kaffeenachmittage unter der Regie des Gemeindeteams stattfinden. Und auch das Johannisfeuer am 24. Juni und eben das Pfarrfest am kommenden Sonntag, 21. Mai, sollen möglichst viele Menschen in Berührung mit der Pfarrgemeinde bringen.

Musikverein unterhält Gäste zur Feier des 50. Weihetags von Heilig Geist

„Wir freuen uns sehr, dass sich der Musikverein bereit erklärt hat, unsere Gäste zu unterhalten und dass das Programm für die kleinen Gäste vom katholischen Kinderhaus gestaltet wird“, sagt Barbara Geyer. Selbstverständlich sei dies in heutiger Zeit nicht mehr.

„Früher waren Kindergarten und Pfarrgemeinde viel enger miteinander verwoben. Das ist heute, wo viele Erzieherinnen nicht mehr aus Elchesheim-Illingen kommen, weil der Kindergarten viel größer ist, nicht mehr in dem Maß der Fall“, sagt Maria Abert, die die Einrichtung jahrzehntelang geleitet hat. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir das Programm zusammen gestalten.“

Nach dem Fest- und Kindergottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt, gibt es ab 12 Uhr Mittagessen auf dem Kirchplatz, der Glockenturm der Heilig-Geist-Kirche kann bestiegen werden, Kaffee und Kuchen werden angeboten und ab 14.30 Uhr kann dann eine Ausstellung mit Fotos des gebürtigen Illingers Herbert Fritz besichtigt werden, die die Geschichte des Kirchenbaus beleuchtet. „Wir freuen uns auf viele Gäste“, sagt Alban Fritz. Und man hoffe, mit dem Fest die Identifikation der Elchesheim-Illinger mit „ihrer“ Pfarrkirche zu erhöhen – fast wie vor 50 Jahren.