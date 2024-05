Eine Benefizveranstaltung für Amelie, aber auch eine Veranstaltung für Menschen mit Behinderung: Marina Zapfl aus Elchesheim-Illingen stellt gerade beides auf die Bühne. Was am 1. Juni geplant ist.

Marina Zapfls Terminkalender ist derzeit prall gefüllt: Termine mit dem Landratsamt, Suche von Sponsoren, Akquise von Helfern. Dabei hat die Mama von Zwillingen im Vorschulalter eigentlich auch so schon genug zu tun. „Aber das hier, das liegt mir einfach am Herzen“, sagt sie. Im Hintergrund spielt die vierjährige Amelie aus Rastatt gerade mit ihren Spielsachen.

Amelies Mutter Annette Fraß sitzt daneben und hört gespannt zu, was Zapfl vorhat. Die beiden Mütter kennen sich aus dem Kindergarten, Zapfls Sohn Maxi ist ebenfalls behindert und besucht zusammen mit Amelie die integrative Kita Pünktchen in Rastatt.

„Amelie war beim Kindergeburtstag meines Sohns eingeladen. Danach sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich dachte, da muss ich was machen“, sagt Zapfl. Annette Fraß habe ihr davon berichtet, dass es eine Behandlung gibt, die Amelie helfen könnte. An der Berliner Federov-Klinik erhält das Mädchen eine Elektrofrequenz-Therapie, die allerdings von den Kassen nicht übernommen wird: 10.000 Euro kostet eine Einheit.

Es war mal an der Zeit, meine Kontakte spielen zu lassen. Marina Zapfl

Organisatorin der Benefizparty

Durch Spenden konnte Amelie bereits mehrfach in Berlin behandelt werden. Für die nächste Einheit fehlt noch ein vierstelliger Betrag, den Marina Zapfl beisteuern will. Seit Kindesbeinen sei sie fastnachtlich aktiv. „Und da war es doch an der Zeit, mal meine Kontakte spielen zu lassen.“

Vier DJs und viele ehrenamtliche Helfer

Eine Benefizparty will Zapfl am Samstag, 1. Juni, veranstalten. In der Festhalle in Elchesheim (Waldstraße) soll sie steigen. Neben DJ Andi konnte sie noch drei weitere DJs für ihr Vorhaben begeistern. „Alle machen das ehrenamtlich, ist das nicht toll?“, freut sie sich.

50 Prozent der Einnahmen des Abends will sie an Annette Fraß spenden. Der Rest wird dann unter den Fördervereinen des Katholischen Kinderhauses sowie der Rheinwaldschule Elchesheim-Illingen aufgeteilt.

Überhaupt braucht die Organisatorin zahlreiche Helfer – 25 Menschen sollen am 1. Juni im Einsatz sein, um die Party steigen zu lassen. Fast überall rannte die Elchesheim-Illingerin offene Türen ein: Ob bei der RaKaGe, die die Bewirtung der Jugenddisko übernimmt, bei den Illinger Rheindämonen, die den Securitydienst stellen, oder bei Firmen, die als Sponsoren fungieren.

In zwei Teile ist der Abend in der Festhalle gegliedert. Los geht es um 17 Uhr (Einlass: ab 16.30 Uhr) mit einer Disko für Kinder und Jugendliche von neun bis 15 Jahre. „Es gibt eine Ausbildungswall, wo Firmen aus der Region ihre freien Ausbildungsstellen anpreisen können. Die Rastatter Tanzschule Dance Passion ist mit einigen Beiträgen dabei und die Halloween Horror Nights Durmersheim richten eine Fotoecke ein“, verspricht Zapfl.

Wer unter 18 ist, braucht eine Einverständniserklärung

Hinzu kommen natürlich auch harte Beats und gute Musik von den DJs Andi, Deffi, Matze und Dali. Für die Jugenddisko musste ein eigenes Sicherheitskonzept auf die Beine gestellt werden. „Ein ganz schöner Act. Aber wir haben es in Abstimmung mit dem Landratsamt geschafft“, sagt die 28-Jährige, die darauf hinweist, dass alle minderjährigen Besucherinnen und Besucher eine Einverständniserklärung ihrer Eltern mitbringen müssen. „Das ist wirklich wichtig. Ohne das Formular, das im Internet abrufbar ist, kommt keiner unter 18 rein.“

Halbstündige Umbaupause

Dem Sicherheitskonzept ist es auch geschuldet, dass nach dem Ende der Jugenddisko eine halbstündige Umbaupause stattfindet. Erst dann dürften die alkoholischen Getränke in die Kühlschränke geräumt werden und erst dann werden sie auch ausgeschenkt. Ab 20 Uhr startet dann die Party für alle ab 16 Jahren.

Barrierefreiheit soll gewährleistet sein

Was der Veranstalterin besonders am Herzen liegt: „Wir wollen barrierefrei feiern.“ Deshalb stehe sie, so Zapfl, in Kontakt mit der Lebenshilfe. Die Festhalle solle, soweit es denn geht, den Bedürfnissen von behinderten Menschen angepasst werden. „Es gibt Getränkekarten mit Piktogrammen und die Barrierefreiheit auch auf den Toiletten soll gewährleistet werden.“

Keiner soll sich ausgegrenzt fühlen. Marina Zapfl

Organisatorin der Benefizparty

Zapfl hofft, dass möglichst viele Menschen mit Behinderung zum Partyabend kommen. „Wir wollen gemeinsam feiern. Ich möchte zeigen, dass alle alles dürfen. Keiner soll sich ausgegrenzt fühlen.“ Auch bei der Auswahl der Getränke habe man beispielsweise auch darauf Wert gelegt, für Diabetiker etwas anzubieten.

Platz für 400 Besucher

Rund 400 Menschen können zur Benefizparty am 1. Juni kommen. Einen Kartenvorverkauf gibt es nicht: „Weil wir gar keinen Eintritt verlangen, das läuft alles auf Spendenbasis“, sagt Zapfl.

Ich bin sehr, sehr dankbar. Annette Fraß

Mama von Amelie

Und Amelies Mutter Annette Fraß? Die freut sich unheimlich, dass sich jemand so für sie einsetzt. Es sei ohnehin überwältigend, wie viele Menschen in den vergangenen Jahren für Amelies Therapie gespendet hätten. „Ich bin sehr, sehr dankbar dafür“, sagt sie.