Hauptversammlung mit Wahlen

Wie geht es weiter mit Rot-Weiß Elchesheim?

Der Fußballverein Rot-Weiß Elchesheim machte dieses Jahr vor allem durch den Zwist um den Sportplatzumzug auf sich aufmerksam. Die Jugend kickt nun in Illingen, doch vieles ist weiter ungeklärt. Bei der Hauptversammlung am 30. November will der Vorstand nun Zukunftspläne offenlegen.