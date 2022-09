In fast allen Haushalten entfällt der weit überwiegende Energieverbrauch auf die Heizung. Deshalb kann man dort auch am meisten sparen. Was das Verbraucherverhalten betrifft, ist das Herunterdrehen der Heizung tatsächlich das, was mit am meisten bringt, nämlich bis zu sechs Prozent Heizkostenersparnis je Grad. Dieser Wert wird aber nur erreicht, wenn in der gesamten Wohnung die Temperatur auf Dauer abgesenkt wird.