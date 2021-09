Ermittlungen nach Auseinandersetzung in Rastatt wegen schwerer Körperverletzung

Ein 34 Jahre alter Mann hat am Mittwochmorgen in Rastatt Verletzungen erlitten, als es zu einer Auseinandersetzung mit einem weiteren Mann kam. Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten eine Waffe für Gummigeschosse.

Nach einem Vorfall am Mittwochmorgen in der Rheintorstraße in Rastatt hat die Polizei Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen.

Wie die Beamten mitteilten, soll es gegen 11 Uhr im Hausflur eines Anwesens zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 26 und 34 Jahre alten Männern mit einer weiteren männlichen Person gekommen sein. Dabei wurde scheinbar ein Gummigeschoss abgefeuert.

Der 34-Jährige erlitt Verletzungen, weshalb er zur Behandlung in das Klinikum Rastatt gebracht. Die Waffe fanden die Beamten in seinem Rucksack und stellten diese sicher.