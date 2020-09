Ehemalige Arbeitsstätten im Visier

Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs reichen über Wintersdorf hinaus

Der Erzieher, der verdächtigt wird, in einem Kindergarten in Rastatt-Wintersdorf mehrere Kinder sexuell missbraucht zu haben, war in der Vergangenheit offenbar auch in anderen Einrichtungen in Mittelbaden tätig. Die Staatsanwaltschaft bestätigten, dass sich die Ermittlungen auch auf ehemalige Wirkungsstätten des 50-Jährigen beziehen.