Erneut mehrere Autos in Rastatt beschädigt

In Rastatt wurden am Wochenende mehrere Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können.

Am Sonntag gegen 13.20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Straße „Leopoldring“ in Rastatt die Fahrerseite eines Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg, wurden auf einem Parkplatz eines Hallenbades sowie am rechten Fahrbahnrand weitere Fahrzeuge ähnlich beschädigt.

Ob ein Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen an über zehn Autos besteht, die sich in der Zeit von Samstag, 17 Uhr bis Sonntag, 12:30 Uhr, in Rastatt im Bereich des Leopoldrings, zugetragen hatten, wird derzeit geprüft.