Die Reihe von Vandalismusschäden im Rastatter Münchfeldstadion setzt sich fort. Ein Verteilerkasten für die Bewässerung wurde völlig zerstört. Der FC Rastatt 04 will auf die Vorfälle nun reagieren.

Die Tür des Verteilerkastens ist aufgerissen. Einzelteile liegen verstreut auf dem Boden. Viele Kabel sind zerschnitten oder aus den Verankerungen gerissen.

„Dieser Schaden hat jetzt noch eine neue Dimension“, sagt der Vorsitzende des FC Rastatt 04, Mathias Berner. Seine Verärgerung über diese Tat steht im deutlich ins Gesicht geschrieben.

Mehr zum Thema Meinung von Stefan Maue Kampf gegen Vandalismus Zerstörungswut im Rastatter Münchfeldstadion ist erschreckend

Der Kasten steht direkt vor der Haupttribüne im Münchfeldstadion, nur wenige Schritte vom Spielfeldrand entfernt. Mit ihm kann die Bewässerung des Rasens geregelt werden.

„Ich habe die Beschädigung am vergangenen Wochenende entdeckt“, sagt Berner, der daraufhin Anzeige bei der Polizei in Rastatt erstattet hat.

Verteilerkasten im Rastatter Münchfeldstadion völlig zerstört

Nach seiner Einschätzung beläuft sich der Schaden wohl auf eine vierstellige Summe. Der zerstörte Verteilerkasten (Berner: „Das ist ein krimineller Akt“) ist freilich nur ein Mosaikstein in einer Fülle von Vandalismusschäden, über die der FC 04 schon seit längerer Zeit zu klagen hat.

Ein Gang über das Stadiongelände zeigt denn auch gleich weitere Beschädigungen, die in den vergangenen Tagen verursacht wurden. Im traditionsreichen Imbiss-Stand „Zum alten Fritz“ neben der Tribüne ist der Rollladen an der Theke heruntergerissen, die Überreste liegen auf dem Boden.

Das Zelt, das den Stand gleichsam vor Wind und Wetter schützt, ist an mehreren Stellen zerschnitten oder aufgerissen und im Küchenraum wurden Flaschen aus den Kästen genommen und über den Boden verteilt.

Rastatter Stadion wird als Partyzone genutzt

„Nach Abschluss dieser Saison werden wir den Stand umbauen“, kündigt Berner nach den immer wiederkehrenden Vorfällen Veränderungen an.

Dass das Münchfeldstadion offenbar häufig auch zur Partyzone mutiert, zeigt sich beim Blick auf die Tribüne. Mehrere zerbrochene Glasflaschen und Scherben haben sich hier zwischen den Sitzbänken angesammelt.

Wir planen jetzt einen Schichtdienst. Mathias Berner

Vorsitzender des FC Rastatt 04

Der Papierkorb quillt förmlich über, weil er mit mehreren Pizzaschachteln voll gestopft ist. Und das riesige Loch in einer gläsernen Seitenwand der Tribüne offenbart, dass hier augenscheinlich mutwillig mit einem Stein geworfen wurde. Berner dokumentierte die Schäden allesamt mit Fotos und legte sie bei der Polizei vor. Dabei hat er Zweifel, ob die Täter gefasst werden.

Deshalb will er gemeinsam mit seinen Mitstreitern beim FC 04 nun Konsequenzen ziehen: „Wir planen jetzt einen Schichtdienst“, sagt er. Im Klartext: Vor allem mittags und abends sollen wechselweise verschiedene Vereinsmitglieder Kontrollgänge auf dem Stadiongelände übernehmen.

„Auch die Stadtverwaltung müsste Interesse daran haben, hier mehr zu kontrollieren, da wir nur Pächter sind“, hofft Berner auf weitere Unterstützung für seine Pläne.

Bewegungsmelder soll installiert werden

Doch damit nicht genug. „Wir wollen außerdem Bewegungsmelder installieren und streben auch eine Videoüberwachung an“, lässt der 04-Vorsitzende keinen Zweifel, dass der Kampf gegen den Vandalismus mit aller Entschlossenheit geführt werden soll.

Dazu passt auch ein weiterer Schritt, für den sich die 04-Verantwortlichen entschieden haben: „Wir werden eine Belohnung von 500 Euro aussetzen für sachdienliche Hinweise zu den Tätern“, sagt Berner.

Der zweite Vorsitzende des FC 04, Rogger-Klaus Jost, nimmt sie per E-Mail unter roggerjost@gmail.com entgegen. Die komplette Einzäunung des Geländes sei wegen der öffentlich zugänglichen Clubhausgaststätte nicht möglich.

Dann könnte es ja ein Stadion für zwei Vereine geben. Mathias Berner

Vorsitzender des FC Rastatt 04

Auf sportlichem Sektor hoffen die Rastatter, sich in den restlichen Begegnungen der Kreisligasaison, die Mitte März fortgesetzt wird, in der Tabelle noch etwas verbessern zu können. „Wir haben drei Spieler verloren und vier neue Kräfte hinzubekommen“, sagt Berner. Der Vertrag mit Trainer Daniel Faber wurde um ein Jahr verlängert und mit Dennis Kleehammer wird ab der kommenden Saison ein neuer sportlicher Leiter erwartet. Zudem soll, so Berner, wieder eine zweite Mannschaft aufgebaut werden.

Gleichzeitig kündigt er an, Gespräche mit dem Rastatter SC/DJK wieder intensivieren zu wollen – gerade vor dem Hintergrund der künftigen Umgestaltung der sportlichen Infrastruktur im Münchfeld: „Dann könnte es ja ein Stadion für zwei Vereine geben und deshalb streben wir eine vernünftige Zusammenarbeit mit dem RSC/DJK an.“

Eine vor Jahren diskutierte Fusion zwischen den beiden Vereinen sei allerdings kein Thema. Matthias Dorsner, Sportvorstand beim RSC/DJK, hatte diese Möglichkeit zuletzt ebenfalls nicht mehr als realistisch erachtet.