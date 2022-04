Erneuter Gasalarm: Sperrungen in Rastatter Industriegebiet

Am Donnerstagmorgen hat es in Rastatt erneut einen Gasalarm gegeben. Bereits am Mittwoch waren Polizei und Feuerwehr wegen einer beschädigten Gasleitung im Einsatz

In Rastatt gab es am Mittwoch und Donnerstag zwei Gasalarme, die zu größeren Einsätzen von Polizei und Feuerwehr führten. Betroffen waren ein Wohn- sowie das Industriegebiet.

Am Donnerstagmorgen wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem es gegen 9 Uhr im Bereich eines Unternehmens in der Straße „Im Steingerüst“ zu einem Gasaustritt gekommen war. Die Ursache war zunächst noch unklar. Die Straße wurde im Bereich der Firma gesperrt. Verletzt wurde offenbar niemand. Nach den bisherigen Erkenntnissen bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Bereits am Mittwoch war gegen 17.35 Uhr ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten in der Danziger Straße auf eine Gasleitung gestoßen. Diese wurde dabei beschädigt, was zu einem Gasaustritt führte. Die direkten Bewohner von angrenzenden Gebäuden in der Danziger sowie der Königsberger Straße wurden vorsorglich evakuiert, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion berichtete.

Im Einsatz waren auch die Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Stadtwerke, die den Gasaustritt stoppten. Zudem kam es im Wohngebiet Röttererberg aufgrund des Einsatzes zu Straßensperrungen. Die Bewohner konnten gegen 18.30 Uhr in ihre Häuser zurückkehren. Es wurde niemand verletzt.

Der Beitrag wird aktualisiert.