Kreis Rastatt: Erster Fischadler-Nachwuchs seit 115 Jahren beringt

Balbü und Kju heißen die ersten Fischadler, die seit 115 Jahren in Baden-Württemberg geschlüpft sind. „Balbü ist eine Kurzform des französischen Worts für Fischadler, Balbuzard. Kju nimmt Bezug auf den charakteristischen „kju-kju-kju“-Warnruf, erklärte Ornithologe Daniel Schmidt-Rothmund vom Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg.

Er beringte die beiden Vögel am Freitag im Landkreis Rastatt. „Wir haben hier ein 1.458 Gramm schweres Weibchen und ein 1178 Gramm schweres Männchen – sehr guter Durchschnitt für die Altersklasse“, erklärte der Experte laut Mitteilung.

Profi-Kletterer holt Fischadler im Landkreis Rastatt aus ihrem Nest

Ein Profi-Kletterer hatte die Jungvögel unter Anleitung von Schmidt-Rothmund aus ihrem Nest in 25 Metern Höhe geholt und sie in einem Sack an einem Seil heruntergelassen.

Dabei fielen die knapp fünf Wochen alten Adler in eine natürliche Schreckstarre. Die Elterntiere beobachteten das Ganze den Angaben nach und stießen Warnrufe aus. „Diese charakteristischen Rufe haben eine beruhigende Wirkung auf den Nachwuchs“, erklärte Schmidt-Rothmund.

Nach wenigen Minuten ging es mit dem Seillift wieder in den Horst. In rund drei Wochen dürften Balbü und Kju erste Flugübungen machen. Im August verlassen sie dann voraussichtlich die Oberrheinebene und legen rund 5.000 Kilometer bis nach Westafrika zurück zum Überwintern.

Fischadler werden mit großen Möwen verwechselt

Fischadler werden nach Nabu-Angaben rund 60 Zentimeter groß und können wegen schmaler Flügel mit großen Möwen verwechselt werden.

Ihre Unterseite ist bis auf ein dunkles Brustband weiß, die Oberseite dunkelgraubraun. Der Kopf ist weiß mit einem markanten, dunklen Band um die Augenpartie. Der Greifvogel frisst ausschließlich Fische. „Seine Jagdtechnik hat er perfektioniert, so kann er sie in bis zu einem Meter Wassertiefe noch erbeuten.“ Den Winter verbringen die Tiere in Afrika und kommen ab Ende März in die Brutgebiete zurück.

1907 waren Fischadler hierzulande ausgerottet. Seit über 30 Jahren installieren Menschen im Südwesten Nisthilfen für die Greifvögel.