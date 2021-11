Explosive Säure in Rastatt entschärft

Experten des Landeskriminalamts entschärften in Rastatt an diesem Mittwoch eine gefährliche Substanz. Die Säure gilt als explosiv. Kurz vor 15 Uhr gab es Entwarnung.

Sogenannte Delaborierer (ungefähr: Experten für Spreng- und Brandstoffe) des Landeskriminalamtes aus Stuttgart haben in Rastatt an diesem Mittwoch eine gefährliche Säure entschärft. Bei einem Entsorgungsbetrieb in der Straße „Im Steingerüst“ wurde nach Informationen der Polizei eine Substanz angeliefert, die als explosiv gilt.

Ein Mitarbeiter des Betriebs meldete sich kurz vor 11.30 Uhr bei der Polizei und berichtete von der brisanten Fracht, die vernichtet werden sollte. Anschließend sperrte die Polizei die Straße für über drei Stunden. Die Feuerwehr Rastatt sowie ein Fachberater für Chemie machten vor Ort eine erste Gefahreneinschätzung. Später kamen die Delaborierer des Landeskriminalamtes dazu und entschärften die Säure.

Niemand musste evakuiert werden. Kurz vor 15 Uhr gaben die Entschärfer Entwarnung, sodass die Straßensperrung aufgehoben werden konnte. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt prüft nun, ob die gefährliche Säure überhaupt so hätte transportiert werden dürfen.