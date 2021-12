Fahrerflucht in Rastatt: Sachschaden von knapp 10.000 Euro

In Rastatt ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit stehenden Autos gekommen. Der Fahrer streifte ein parkendes Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Ein 56-Jähriger hat am Donnerstagmorgen gegen 5.16 Uhr ein Auto in der Carl-Benz-Straße in Rastatt gestreift und somit einen Sachschaden von circa 10.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei, soll der Fahrer das geparkte Auto gestreift und beschädigt haben. Durch den Aufprall wurde das stehende Auto in ein weiteres parkendes Auto geschoben.

Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht, konnte aber von den Beamten des Polizeireviers Rastatt ausfindig gemacht werden.