Große Änderung, kleine Wirkung: Der Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember, bringt für Mittelbaden einschneidende Neuerungen im Bahnverkehr. Trotzdem sollen sich die Konsequenzen für die Fahrgäste in Grenzen halten.

Mit der Stadtbahn kommen Fahrgäste aus Mittelbaden ohne Umstieg in die Innenstadt von Karlsruhe. Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember ersetzen Züge der DB Regio einen Teil der Stadtbahnen. Die direkte Fahrt von Bühl, Gaggenau oder Rastatt zum Marktplatz bleibt aber möglich.

„Im Grunde ändert sich nur die Farbe der Fahrzeuge“, sagt Sarah Fricke, Pressesprecherin der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Im neuen Fahrplan ersetzen weiße Züge einen Teil der gelben Stadtbahnen. Verbindungen, die bislang die AVG bediente, übernimmt dann die Bahn-Tochter DB Regio.

AVG-Linien S71 und S81 werden mit dem Fahrplan-Wechsel eingestellt

Die Änderungen betreffen die Linien S71 und S81. Die Stadtbahnen fahren bislang vom Karlsruher Hauptbahnhof aus über die Strecke Ettlingen-West, Bruchhausen, Malsch, Muggensturm und Rastatt nach Mittelbaden. Die S71 fährt weiter über Baden-Baden nach Bühl und Achern, die S81 fährt durch das Murgtal hoch bis Freudenstadt.

Ab dem 11. Dezember kommen stattdessen Regionalexpresse zum Einsatz. Die Linien heißen dann RE40 vom Karlsruher Hauptbahnhof nach Freudenstadt, RB41 von Karlsruhe nach Forbach und RB44 von Karlsruhe nach Achern. Die DB Region fährt mit neuen Fahrzeugen vom Typ Alstom Coradia Continental.

Das Unternehmen kündigt an, alle bisherigen Haltestellen auf den Strecken zu bedienen. Die Netzfahrpläne, die bereits online verfügbar sind, bestätigen das. Dort sind als Stopps auch die kleinen Haltepunkte aufgeführt, die für die Stadtbahnen bislang als Bedarfshaltestellen dienten, zum Beispiel „Rastatt Beinle“, „Bad Rotenfels Weinbrennerstraße“ oder „Baden-Baden Rebland“.

Eine Anfrage unserer Redaktion, ob die Regionalexpresse immer an den bisherigen Bedarfshaltestellen halten, ließ die Deutsche Bahn bislang unbeantwortet. Die Vermutung liegt nah.

In den Stadtbahnen können Fahrgäste per Knopfdruck anzeigen, dass sie aussteigen wollen. Drückt niemand auf den Knopf und steht niemand am Bahnsteig, stoppt der Fahrer nicht. In den Zügen gibt es diese Option nicht.

In Karlsruhe hält der Regionalexpress im Hauptbahnhof. Wer in die Innenstadt möchte, muss dort umsteigen. Das ist aber kein Unterschied zum Status quo. Auch die S71 und S81 fuhren in den Hauptbahnhof und nicht in die Innenstadt.

Die Stadtbahnen der S7 und S8 verbinden den Marktplatz Karlsruhe mit Rastatt, Achern oder dem Murgtal

Die direkte Fahrt zum Karlsruher Marktplatz von Mittelbaden aus und zurück bleibt mit den AVG-Stadtbahnen der S7 und S8 möglich. Die beiden Linien fahren wie bisher von der Innenstadt über Forchheim, Durmersheim, Bietigheim, Ötigheim und Rastatt nach Bühl und Achern beziehungsweise ins Murgtal.

Mit der AVG kommt man in die Innenstadt, mit der DB schnell zum Hauptbahnhof. Alexander Pischon, AVG-Geschäftsführer

Grund für die Neustrukturierung ist ein neues Linienkonzept des Landes. In der Region Karlsruhe gibt es künftig zwei Netze, die laut einer Pressemitteilung der AVG zwei verschiedene Schwerpunkte haben. Im Netz 7a fährt die AVG, im Netz 7b die DB Regio.

In einer Pressemitteilung werden AVG-Geschäftsführer Alexander Pischon und der DB-Regio-Verantwortliche Maik Dreser mit den Worten zitiert: „Mit der AVG kommt man in die Innenstadt, mit der DB schnell zum Hauptbahnhof.“ So lasse sich einfach unterscheiden, welche Bahn künftig wo fährt.

Grenzüberschreitender Busverkehr nach Soufflenheim und Seltz

An den Tarifen ändert sich durch die Neuordnung nichts. Innerhalb des Gebiets des Karlsruher Verkehrsverbunds gelten die KVV-Karten in allen Regionalzügen, Stadtbahnen, Trams und Bussen, egal welches Unternehmen die Linien betreibt.

Änderungen bringt der Fahrplanwechsel auch bei der Verkehrsgesellschaft Rastatt (VERA). So wird die Linie 231 zum grenzüberschreitenden Busverkehr ausgebaut. Sie führt künftig von Ottersdorf bis Soufflenheim und Seltz.

Auf der Linie 232 Plittersdorf/ Rastatt/ Rauental wird die Haltestelle „Niederwaldstraße“, die bereits im Sommer in die Karlsruher Straße verlegt wurde, in Haltestelle „Karlsruher Straße“ umbenannt.