In der Poststraße

Fahrradfahrer stürzt in Baugrube: Tödlicher Unfall in Rastatt

Schlimmer Unfall am Montag in Rastatt: Ein 77-jähriger Radfahrer ist in der Poststraße in eine Baugrubbe gestürzt und gestorben. Wahrscheinlich hatte er sich zuvor durch eine Baustellenabsperrung gezwängt, heißt es von der Polizei