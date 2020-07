Unfall bei Rastatt: Wagen kracht in Autohaus

Am späten Freitagabend ist ein Mann auf der B3 bei Rastatt bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei informiert, fuhr der Audi-Fahrer auf der Bundesstraße Richtung Karlsruhe und bog nach links in den Biblisweg ab, ohne auf einen entgegenkommenden Audi A 6 zu achten.

Die beiden Wagen stießen frontal zusammen, der Unfallverursacher wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Sein Mitfahrer blieb unverletzt. Der Audi A6 kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Straße ab, überfuhr ein Schild und schleuderte in mehrere Autos eines Autohauses hinein. Fahrer und Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B3 halbseitig gesperrt.

bnn