Aufregung am Sonntagabend auf dem Jahrmarkt in Rastatt: Eine Schaustellerin entdeckt in der Kasse einen gefälschten 20-Euro-Schein. Eine Gruppe Jugendlicher gerät ins Visier der Ermittler.

Nachdem auf dem Jahrmarkt in Rastatt Falschgeld in Umlauf gebracht worden ist, hat das Kriminalkommissariat Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Nach den Feststellungen der Polizei hat eine Schaustellerin am frühen Sonntagabend den Notruf gewählt, als ihr in der Kasse ein gefälschter 20-Euro-Schein mit dem Aufdruck „prop copy“ auffiel. Mit dem hatte kurz zuvor ein Jugendlicher bezahlt und ein Rückgeld von 16 Euro kassiert.

Security hält Jugendliche in Schach

Als Beamte des Polizeireviers kurz darauf beim Jahrmarkt eintrafen, stießen sie auf eine Gruppe von fünf Jugendlichen, die von der Markt-Security in Schach gehalten wurde. Die Jugendlichen kommen aus Rastatt und Kehl. Laut Polizei sind ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Gegen sie laufen die Ermittlungen der Kripo. Weiteres Falschgeld wurde nicht gefunden.

„Prop Copies“ oder „Movie Money“ werden laut Polizei oftmals im Film oder Theater verwendet und weisen in der Regel keine Imitation der Sicherheitsmerkmale auf. Die Mehrzahl solcher Stücke wird dennoch als verwechselbar im Zahlungsverkehr eingestuft. Es handelt sich um die Reproduktion echter Bankoten mit zusätzlichen textlichen oder bildlichen Veränderungen.

Banknotenreproduktionen sind dann Falschgeld, wenn sie mit echtem Geld verwechselt werden können und als echt in den Verkehr gebracht werden oder werden sollen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Benachrichtigen Sie, wenn Sie Falschgeld erhalten, egal ob Banknoten oder Münzen, sofort die Polizei. Denn nur so lassen sich die Täter rasch überführen.