Ein großes, rotes Coronavirus prangt auf seiner Facebook-Seite – darüber steht: Corona Update. So machte Björn Lommatzsch seine Fahrschüler nach der Änderung der aktuellen Verordnung auf die Auswirkungen für den Fahrunterricht aufmerksam.

Und doch rollen seine Lastwagen mit den riesigen Schriftzügen der gleichnamigen Verkehrsschule zur Zeit über die Straßen. Wie kann das sein? „Als die ersten Infos rausgingen, bin ich davon völlig überrascht worden“, erzählt Lommatzsch.

„Ganz viele Fragen sind noch offen gewesen.“ Trotz der vielen Ungereimtheiten, was noch geht und was nicht mehr, steht schnell fest: Die beruflichen Führerscheine fallen nicht unter den Lockdown. Für Lommatzsch eine große Erleichterung.

Die angestellten Fahrlehrer sind in Kurzarbeit

Zwischen 20 und 25 Berufskraftfahrer in der Aus- und Weiterbildung hat der Fahrlehrer derzeit. Hinzu kommen zwei bis drei Schüler, die beruflich auf den Führerschein angewiesen sind und deshalb ihre Ausbildung weiterführen dürfen.

„Das deckt die laufenden Kosten“, ist Lommatzsch erleichtert. „Ich kann weiter existieren.“ Und trotzdem: Ewig könne er das finanziell nicht mehr aushalten. Fünf Fahrlehrer hat er in Kurzarbeit geschickt, seine Auszubildende darf nicht in Kurzarbeit – „obwohl sie gerade nicht das machen kann, was sie eigentlich lernen soll“. Den praktischen Unterricht übernimmt er selbst.

Ich kann weiter existieren. Björn Lommatzsch, Fahrlehrer, der Berufskraftfahrer ausbildet

„Im ersten Lockdown haben wir die Reserven ziemlich aufgebraucht und bis jetzt auch keine großen neuen Reserven aufbauen können“, sagt Lommatzsch. Ein bis zwei Monate im Lockdown seien drin – danach würde es langsam eng.

Immerhin betreibt der Fahrlehrer mehrere Niederlassungen, hat jüngst erst eine in Kuppenheim eröffnet. Vor allem, um genügend Platz für die vielen Theorieschüler zu haben, die nur noch auf Abstand in die Fahrschule kommen durften.

Theorie-Unterricht darf digital stattfinden

Ganz anders sieht es da bei Markus Joos aus. Seine Niederlassung in Niederbühl hat der Fahrlehrer seit dem ersten Lockdown nicht mehr geöffnet. „Zu klein“, winkt er ab. Maximal fünf Schüler hätten bei den geltenden Corona-Regeln Platz gehabt. „Das lohnt sich nicht.“

In seinem Hauptsitz in Rastatt dagegen sei seit Mai ordentlich was los gewesen. „Wir sind so viel gefahren, wie erlaubt war.“ Doch Joos hat keine Berufskraftfahrer-Ausbildung im Angebot. „Im Moment machen wir gar nichts.“ Auch bei ihm sind alle Fahrlehrer in Kurzarbeit.

Ob das der Heilsbringer ist, ist die Frage. Markus Joos, Fahrlehrer

Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, hat Joos in den vergangenen Monaten auf Theorie-Unterricht im Block gesetzt. „So sind immer dieselben Schüler zusammen gewesen.“ An sieben Tagen war die Theorie durch und eine neue Gruppe durfte die Schulbank drücken. Denn das ist eigentlich ein Muss, so Joos.

Mehr zum Thema Der lange Weg zum Führerschein Corona bremst Fahrschüler aus

„Normalerweise gibt es die Verpflichtung, zur Theorie in die Fahrschule zu kommen.“ Die ist nun per Ausnahmeregelung bis Ende September ausgesetzt, so dass Online-Unterricht möglich ist. Auch wenn der Rastatter Fahrlehrer gerade dabei ist, auf den digitalen Unterricht umzustellen – überzeugt ist er von dem Konzept nicht. „Ob das der Heilsbringer ist, ist die Frage. Die dürfen danach ja trotzdem nicht fahren.“

Der Prüfungstermin stand schon fest

Immerhin sind in der Fahrschule Joos noch acht Fahrschüler unter die Ausnahmeregelung gefallen und konnten ihre praktische Prüfung machen. „Die waren froh“, sagt Joos. „Und wir auch. Es ist einfach blöd, wenn man eine Ausbildung auf Eis legen muss.“

Das weiß auch Derya Demir. Sie ist Fahrschülerin bei Björn Lommatzsch und vom verschärften Lockdown zur Vollbremsung gezwungen worden: Die Nachtfahrt habe noch gefehlt, die intensive Phase der Prüfungsvorbereitung sei schon geplant gewesen, auch der Prüfungstermin stand schon. „Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt die junge Frau.

Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Derya Demir, Fahrschülerin

Demir kommt zwar mit der Situation klar. Gefreut hätte sie sich dennoch, wenn es mit dem Führerschein noch geklappt hätte: Sie macht gerade im Landratsamt eine Ausbildung, muss normalerweise regelmäßig zum Blockunterricht in die Berufsschule nach Baden-Baden. Derzeit läuft das zwar auch digital, aber Demir steht kurz vor den Zwischenprüfungen und hofft daher, dass sie bald wieder Präsenzunterricht hat. „Der Führerschein wäre da schon praktisch gewesen.“