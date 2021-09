Beim Rastatter Pop-Up-Freizeitpark ist „Disco Fever“ die Nummer eins

Beim Blick auf den überwiegend regnerischen Sommer strahlen die Veranstalter des Pop-Up-Freizeitparkes in Rastatt um die Wette: „Was will man mehr. Wir haben wirklich ein Sauglück mit dem Wetter gehabt“, freut sich Hugo Levy. Nach monatelanger Durststrecke wegen Corona tut so eine fröhliche Veranstaltung jeder Schausteller-Seele enorm gut.

Ein bisschen ist auf jeden Fall immer besser als nichts Hugo Levy, Schausteller

„Nach der langen Auszeit ist es wirklich schön, wieder strahlende Kinderaugen zu sehen. Die jetzt Vierjährigen kennen ja eigentlich gar keinen Jahrmarkt“, meint Hugo Levy, der für die Schausteller auf dem Rastatter Festplatz spricht. Die Einbußen insgesamt gesehen seien sowieso nicht mehr wett zu machen. „Wenn ich Bilanz ziehe ist das auf jeden Fall klar. Ein Bisschen ist auf jeden Fall besser als nichts.“