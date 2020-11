Kosmetiker und Nageldesigner sind nicht systemrelevant, so lautet die Erklärung aus dem baden-württembergischen Staatsministerium auf die Anfrage des Verbands der Nageldesigner Deutschland (VNDD), warum ihre Studios geschlossen werden müssen. Für Tanja Hornung ist das ein Schlag ins Gesicht. Sie ist ausgebildete Kosmetikerin und Nageldesignerin und hat ihr eigenes Studio in Rastatt. Warum Friseursalons hingegen nach Ansicht der Landesregierung zur Grundversorgung gehören, versteht sie nicht.

In einem Schreiben des Staatsministeriums, das dieser Redaktion vorliegt, heißt es, die zeitweise Ungleichbehandlung des Beauty-Bereichs im Vergleich zu Friseurbetrieben und Barbershops sei aufgrund der regelmäßigen face-to-face-Behandlungen gerechtfertigt. Weiter heißt es in dem Schreiben: „Zudem besteht im Verhältnis zu anderen körpernahen Dienstleistungsangeboten ein Grundbedürfnis in der Bevölkerung, Friseurdienstleistungen in Anspruch zu nehmen.“ Bei Nagelstudios könne der direkte Körperkontakt zwar vermieden werden, doch als „absolut zwingendes Grundbedürfnis“ könne diese Dienstleistung nicht klassifiziert werden.

Nageldesignerin Hornung sieht das anders. „Ein rausgewachsener Haaransatz tut nicht weh. Ein herausgewachsener Fingernagel hingegen schon.“ Dass sie während des zweiten Lockdowns ihre Kunden wieder mindestens vier Wochen nicht behandeln darf, schmerzt sie sehr. Nicht wegen des Geldes, ihr Studio in Rastatt läuft gut und die finanziellen Einbußen durch das abermalige Berufsverbot will der Staat mit 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019 ausgleichen. Es schmerzt sie, weil sie um die Leiden einiger ihrer Kunden weiß.

Kosmetiker und Nageldesigner behandeln auch Nagel- und Hautkrankheiten

Da gibt es etwa die „Nagel-Beißer“. „Wenn die sich gestresst fühlen, beißen sie ihre Nägel komplett ab, sodass das Nagelbett frei liegt und blutet.“ Einmal im Monat müssten sie behandelt werden, damit sie „nicht an ihre Nägel gehen“. Nageldesigner rekonstruieren auch Nägel, wenn diese etwa nach einem Unfall schlimm verletzt wurden oder gar nicht mehr vorhanden sind.

„Das macht kein Hautarzt und keine medizinische Fußpflege“, sagt Hornung. Viele Hautärzte würden ihre Patienten in Kosmetikstudios schicken. „Wir behandeln Akne, Narben, Nagel-Schuppenflechte und sogar Krebspatienten kommen zu uns, damit wir ihre Nägel nach einer Bestrahlung wieder stärken.“

„Unsere Patienten brauchen uns“, sagt die Kosmetikerin und Nageldesignerin. Es gibt zwar die medizinische Fußpflege, die auch während des zweiten Lockdowns durchgeführt werden darf. Eine medizinische Haut- und Nagelpflege aber gebe es nicht. „Wir leisten psychische und medizinische Hilfe“, sagt Hornung. Menschen mit Haut- oder Nagelproblemen würden sich schämen, die Öffentlichkeit meiden, so gut es gehe. Sie würden nun mit ihren psychischen und physischen Schmerzen alleine gelassen.

Staatsministerium lobt Hygienekonzept

Dabei hat der VNDD vor einigen Jahren ein strenges Hygienekonzept erstellt. Die Umsetzung dieses Konzepts basiert allerdings auf Freiwilligkeit, da die Gesundheitsämter noch kein einheitliches Konzept vorweisen können.

Im Kosmetikstudio von Tanja Hornung stehen auf jedem Tisch Desinfektionsflaschen. Sie trägt eine FFP2-Maske, Einmalhandschuhe, die Instrumente werden entweder direkt nach der Anwendung entsorgt oder sterilisiert. An den Behandlungstischen sind Plexiglasscheiben angebracht, die den Kunden von der Nageldesignerin trennen. Bei den Fußnägelbehandlungen habe man ohnehin eine Beinlänge Abstand.

Im Schreiben des Staatsministeriums wird den Nageldesignern für ihr „vorbildliches Hygienekonzept“ gedankt und dessen Umsetzung gelobt: „Mit Ihrem Verhalten und Wirken haben sie einen großen Beitrag geleistet, dass die Bürgerinnen und Bürger Ihre Dienstleistungen ohne Gefahren für Ihre Gesundheit in Anspruch nehmen können.“

Trotzdem müssen Kosmetik- und Nagelstudios den November über schließen. „Wir sind Bauernopfer“, ist sich Terri Malon aus der Geschäftsführung des VNDD sicher. Schließlich habe sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts und der Gesundheitsämter in den Kosmetik- und Nagelstudios in Deutschland kein Einziger mit dem Coronavirus infiziert. Die Schließung der Studios könne insofern gar nicht dazu beitragen, die Infektionszahlen zu reduzieren.

Malon beklagt zudem die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern, die eine Wettbewerbsverzerrung darstellten. So sind Nagelstudios in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bremen nicht vom Lockdown betroffen, in Bayern dürfen laut der Kreishandwerkerschaft Schwandorf Frisöre sogar kosmetische Behandlungen und Nagelpflege während der Einwirkzeit vornehmen.

„Wir sind in der Gesellschaft einfach nicht anerkannt. Wir werden nicht ernstgenommen, sind einfach nur die Kosmetik-Tanten“, sagt Hornung. Vielen wäre einfach nicht bewusst, dass sie nicht nur für Beauty und Glitzer auf den Nägeln zuständig seien, sondern auch medizinische Aufgaben wahrnehmen würden.