Forum-Kino geht wieder an den Start

Die augenfälligen Filmplakate an der Wand des monumentalen Gebäudes am nördlichen Eingang der Stadt schürten in den vergangenen Monaten immer wieder die Hoffnung, das zu sehen, was da großflächig beworben wird. Die Zeiten, in denen das Rastatter Kino coronabedingt seine Pforten geschlossen halten musste sind an diesem Donnerstag vorbei. Dann gibt es „endlich wieder „ganz großes Kino“, wie die markante Werbebotschaft des Filmtheaters verkündet. „Jeder kann sich bei uns sicher fühlen“, hatte Forum-Geschäftsführer Jean-Marc Maier bereits im Oktober vorigen Jahres bekräftigt, als das Kino zwischenzeitlich offen war, aber kurze Zeit später wieder schließen musste. „Da uns die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter besonders am Herzen liegen, sind umfangreiche Hygiene- und Sicherheitskonzepte erarbeitet worden“, versichert der Kinobetreiber. Die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln würden dabei das Kinoerlebnis nicht schmälern. Der Geschäftsführer hebt nicht zuletzt die „Lüftungstechnik der neuesten Generation“ hervor, die in den einzelnen Kinosälen dafür sorge, dass die Luft nach oben abgesaugt wird.

Jeder kann sich bei uns sicher fühlen. Jean-Marc Maier, Geschäftsführer

Die Verantwortlichen weisen auch darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Bestimmungen für Kinobesucher kein Test mehr erforderlich sei. Außerdem werde keine Bestätigung mehr verlangt, ob jemand genesen oder geimpft ist. Empfohlen wird auch, platzgenaue Kinotickets vorab im Internet unter www.forumcinemas.de zu erwerben. Reservierungen seien allerdings nicht möglich. Durch die Ticketsysteme sei es möglich, dass automatisch der entsprechende Abstand zwischen den Besuchern eingehalten wird. Generell gilt im Forum-Kino Maskenpflicht wobei am Platz die Maske allerdings abgenommen werden darf. Dabei betonen Jean-Marc Maier und seine Mitstreiter, dass überall im Gebäude ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Was die wirtschaftlichen Folgen der achtmonatigen Schließung des Kinos betrifft, erklärte Maier gegenüber den BNN, das es „mit Reserven, Kurzarbeitergeld und der Überbrückungshilfe der Bnd

Neue App im Angebot

Gestartet wird der Kinobetrieb am Donnerstag mit einem breit gefächerten Programm, das unter anderem Filme wie „Black Widow“, „Conjuring 3 – Im Banne des Teufels“, „Die Croods – Alles auf Anfang“, „A Quiet Place 2“, „Godzilla vs. Kong“ „Catweazle“ oder „Feuerwehrmann Sam“ enthält. Neu angeboten wird ab dem 8. Juli die Forum Cinemas App, wo Snacks und Getränke online bestellt und direkt im Kino abgeholt werden können, wobei ein Abholmonitor im Foyer zusätzliche Hilfe liefert.

„Das Interesse der Menschen daran, Unterhaltung und Kultur in Gemeinschaft und außerhalb der eigenen vier Wände zu erleben, ist nach dieser langen Zwangspause enorm“, sagt Christine Berg, Vorstandsmitglied der HDF Kino, des größten nationalen Kinoverbandes und die stärkste Interessenvertretung für Kinobetreiber im Land. Das aktuelle Filmprogramm biete die Gewähr, für jeden Filmgeschmack etwas zu bieten. Laut Berg sei der Flickenteppich von uneinheitlichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften der in einzelnen Bundesländern gilt, aber immer noch eine große Herausforderung.