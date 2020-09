Mitbewohner schwer verletzt

Frau in Rastatt mit Messer getötet - Polizei nimmt Ehemann fest

In Rastatt ist am Sonntagmorgen eine 36-jährige Frau mit einem Messer getötet worden. Die Polizei hat ihren gleichaltrigen Ehemann festgenommen. Er soll die Frau im Streit getötet haben, heißt es in einer ersten Pressemeldung von Polizei und Staatsanwaltschaft.