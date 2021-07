Frau wird in Rastatt gewaltsam angegriffen

Am Sonntag schlug in Rastatt ein Unbekannter mehrmals auf eine Frau ein. Die Polizei hofft nun auf Augenzeugenberichte um den Mann ausfindig machen zu können.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, soll ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen vor einer Gaststätte in der Karlstraße in Rastatt eine Frau angegriffen und verletzt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Täter die Frau gegen 4.30 Uhr gewaltsam an den Haaren aus dem Restaurant gezogen haben. Draußen angekommen, hatte er sie mehrmals geschlagen bevor er dann die Flucht ergriff.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Angreifer geben können, werden darum gebeten sich beim Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222/7610 zu melden.