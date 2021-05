Sommer – Sonne – Badespaß: Nach regnerischen Tagen lockt das erste warme Wochenende auch die Freibad-Fans wieder ans Wasser. Ins Becken trauen sich aber nur die wenigsten – denn das kühle Nass hält, was sein Name verspricht.

Doinggg – doinggg – doinggg. Metallisch scheppernd tönt das Geräusch des vibrierenden Sprungbretts über das Gelände des Terrassenbads in Durmersheim. Lenny hüpft sich Mut an. Drei Sprünge, dann doch Abbruch. Das Wasser ist zu kalt. Dabei ist der Vierzehnjährige hart im Nehmen: 20 Minuten hat er bereits im Becken verbracht.

Und am Samstag, dem ersten Öffnungstag des Freibads, war er sogar gleich drei Mal im Wasser. Doch für den Köpper reicht es gerade noch nicht. „Ich muss mich langsam gewöhnen“, ruft der Jugendliche seinem Vater Armin Wessbecher zu, der mit kurzen Hosen und T-Shirt am Beckenrand steht. Lennys Ziel für heute: Einmal reinspringen.

Badleiter Jens Ahrens beobachtet das Geschehen aus der Ferne. 18 Grad hat das Wasser an diesem Sonntag. „Immerhin ein Grad mehr als gestern“, sagt er schmunzelnd. „Wenn das Wetter so bleibt, wird es jeden Tag ein Grad wärmer.“ Bisher trauen sich aber nur wenige Badelustige in das wahrhaft kühle Nass. „Ein paar mehr Besucher wären schon schön“, sagt Ahrens mit einem Schulterzucken. Über die Online-Reservierung angemeldet sind für den Sonntag 29 Personen. „Aber es ist ein schönes Gefühl, endlich in die Saison starten zu dürfen.“