Freibadsaison im Rastatter Natura geht in die Verlängerung

Das Freibad Natura bleibt vorerst geöffnet, trotz des Sommerferienendes am kommenden Sonntag. Dies teilten die Stadtwerke Rastatt mit. Allerdings ändern sich die Öffnungszeiten.

Montags hat das Freibad ab sofort geschlossen. An den restlichen Tagen können Badegäste dort täglich von 11 bis 18 Uhr schwimmen. Wann die Saison im Natura endet, sei momentan noch offen. Tobias Peter, stellvertretender Leiter des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt, sagt: „Solange das Wetter mitmacht, soll es die Möglichkeit geben, im Natura zu schwimmen.“

Über 70.000 Badbesucher im Natura

Eine komplett bäderlose Zeit in Rastatts Umgebung wird damit erst einmal abgewendet oder zumindest hinausgezögert. Das Hallenbad im Cuppamare, dessen Freibadbereich am Wochenende schließt, bleibt nach Überprüfung der Dachstatik erst einmal bis auf Weiteres zu. Mindestens zwei, drei Wochen, heißt es. Auch das Durmersheimer Freibad hat am Sonntagabend Saisonschluss. Das frühere, baufällige Rastatter Hallenbad Alohra steht ohnehin nicht mehr zur Verfügung.

Unterdessen spiegelt die Freibadbilanz den heißen Sommer wider: Stand Ende August haben sich in dieser Saison bislang rund 71.000 Badegäste im Natura erfrischt.