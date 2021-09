Freie Wähler fordern Hallenbad-Neubau: Mehrheit für das Kombibad in Rastatt bröckelt

In Rastatt kommt es wohl zu einer Notlösung in der Bäderfrage. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses sprachen sich am Montagabend für die Empfehlung an den Gemeinderat aus, im Freibad Natura eine Freilufthalle zu errichten. Das aktuell geschlossene Hallenbad Alohra soll nicht mehr saniert, sondern abgerissen werden. Allerdings bröckelt die große Mehrheit für das Kombibad.

Bislang hatte sich von den Fraktionen stets nur die SPD deutlich gegen das Großprojekt gewandt. Jetzt scheren auch die Freien Wähler aus den Reihen der Kombibad-Befürworter aus. Ihr Sprecher Herbert Köllner stellte eingangs der Diskussion den Antrag, am bisherigen Alohra-Standort am Leopoldring ein neues Hallenbad zu errichten.

Freie Wähler sehen einmalige Chance