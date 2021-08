Freikarten fürs Freibad: Ein Formular war eines zu viel

Freikarten fürs Freibad: Die Geschenkidee für Rastatter Kinder und Jugendliche in der Coronapandemie hätte unbürokratischer und niedrigschwelliger umgesetzt werden müssen. Dann wäre sie gelungen, sagt unser Autor.

Das Bonbon ist gelutscht: Der Großteil der Kinder und Jugendlichen in Rastatt verschmäht das gut gemeinte Geschenk von Gemeinderat und Stadtverwaltung. Die Nachfrage nach den kostenlosen Zehnerkarten für das Natura hält sich zwei Wochen nach dem Start der Aktion arg in Grenzen. Selbst wenn der Sommer jetzt noch aufdreht, wird sich daran wohl nichts mehr ändern. Das Ende der Badesaison ist bereits in Sicht.

Die Befürchtungen von Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch, dass Kinder und Jugendliche das Bad besetzen könnten und andere Gäste deshalb draußen bleiben müssten, haben sich als unrealistisches Schreckensszenario erwiesen.