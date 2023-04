Plittersdorfer See

„Freizeitparadies“ in Rastatt-Plittersdorf findet keinen Käufer – aber neue Restaurant-Betreiber

Acht Millionen Euro – so viel will die Familie Krieg für ihr „Freizeitparadies“ Plittersdorf. Doch ein Käufer ist nicht in Sicht. Währenddessen haben die Restaurant-Betreiber auf dem Gelände gewechselt.