Mehr als drei Monate dauerte der Wildwuchs. Ihn zu entfernen, ist für die geübten Hände von Friseurmeisterin Maria Viola eine Sache von gerade mal 40 Minuten inklusive Waschen. Ich gehöre zu den Glücklichen, die gleich zur Wiedereröffnung der Salons auf dem Sessel Platz nehmen durften. „Was gemacht wird, brauche ich wohl nicht fragen“, sagt Viola – und legt los.

Als Kanzlerin Angela Merkel am Abend des 10. Februar verkündete, dass am 1. März die Friseure wieder öffnen, hing ich am nächsten Morgen um 8 Uhr an der Strippe. Ich kam durch und ergatterte einen der ersten Termine. Männerschnitt ohne Farbe. Da reicht eine kleinere Lücke im Terminkalender. Wenn ich es erst jetzt versuchen würde, ginge der Wildwuchs aber erst einmal lange Zeit weiter. Die meisten Salons sind für die kommenden Wochen ausgebucht.

So lang hab ich die Haare zuletzt in meiner Jugend getragen. Peter Hirn, Kunde