Das Techno-Festival „Cocoon in the Red Residence“ findet wieder statt. Der Termin und das Line-up stehen fest. Die Veranstalter rechnen wieder mit 5.000 Besuchern.

Techno-Festival in Rastatt

Technofans dürfen sich freuen: Im August dröhnen wieder Bässe im Schlosshof. Beim Festival „Cocoon in the Red Residence“ bringt elektronische Musik zum dritten Mal die alten Gemäuer des Barockschlosses in Rastatt zum Beben. Die Veranstalter rechnen damit, dass sie wieder alle 5.000 Tickets verkaufen werden.

Die Bässe erklingen im Schlosshof und dem Schlossgarten am Samstag, 12. August, ab zwölf Uhr. Dann startet ein zehnstündiges Programm mit sechs Künstlern.

Fritz Kalkbrenner ist Headliner

Als Headliner wird Fritz Kalkbrenner den Auftakt des ersten Programmblocks „by day“ machen. Die Veranstaltungsagentur AC2B organisiert das Festival. Geschäftsführer Adam Cieplak sagt: „Mit ihm sind wir sehr allgemein aufgestellt.“ Er beschreibt Kalkbrenner als Vertreter allgemeiner Elektro-Musik. Im Laufe des Programms wollen die Veranstalter mehr in die Techno-Nische gehen.

Sein Name ist wohl auch vielen Menschen geläufig, die keine ausgesprochenen Techno-Fans sind. Mit seinem Bruder Paul Kalkbrenner nahm er das Lied „Sky and Sand“ auf. Fritz Kalkbrenner steuerte die Vocals und den Text bei, während sein Bruder das Lied produzierte.

Externer Inhalt von Youtube

Es war 129 Wochen lang in den deutschen Charts. Damit gehört es zu den Liedern, die sich am längsten in den Top 100 hielten. Hinter Weihnachtsklassikern wie „Last Christmas“ und „Wonderful Dream“ und weitere Liedern landet es auf dem sechsten Platz.

Nach Kalkbrenner wird Marek Hemmann auftreten. Er sei ebenfalls eine Größe in der elektronischen Musik und vertrete die Musikrichtung Minimal Techno.

Externer Inhalt von Youtube

Kiti Arsa aus Stuttgart schließt den ersten Programmblock ab. Die DJane aus Stuttgart verbindet Elemente verschiedener Subgenres elektronischer Musik.

Externer Inhalt von Youtube

Die zweite Hälfte „into the dark“ startet um 17 Uhr. Die Acts seien mehr dem reinen Techno zuzuordnen und spielen vor allem Musik mit schnelleren Beats. Diese sind SNTS, Somewhen und Callush.

Die Eventbranche leidet besonders stark und den hohen Preisen. Adam Cieplak, AC2B-Geschäftsführer

Der Preis für ein Ticket hat sich diesmal leicht erhöht. 2019 habe ein reguläres Einzelticket noch 19 Euro gekostet. Jetzt zahlen Besucher 24 Euro. „Die Eventbranche leidet besonders stark unter den hohen Preisen“, sagt Cieplak. Außerdem stelle der Personalmangel eine Herausforderung dar. Die Veranstalter hätten versucht, die Preise nur so stark wie nötig anzuheben.

Die meisten Besucher kommen aus Rastatt

„Die Veranstaltung ist sehr lokal geprägt“, sagt der Veranstalter. Trotz großer Namen in der Techno-Szene kämen etwa 90 Prozent der Festivalbesucher aus Rastatt oder dem direkten Umkreis. Dazu seien ein paar Besucher aus Karlsruhe sowie Menschen gekommen, die Bekannte in Rastatt haben. Nur wenige würden über große Strecken anreisen.

Die Bühne wird auf dem Schlosshof aufgebaut. Aber auch im Schlossgarten wird die Musik wieder über Lautsprecher übertragen. Dort gebe es auch diesmal Schattenplätze und Sitzgelegenheiten. Das hatten sich die Besucher nach der Erstauflage 2019 gewünscht.

Das genaue Konzept werde erst im Mai ausgearbeitet. Kleine Änderungen sind aber schon jetzt angedacht. AC2B hat bisher acht Sicherheitsleute am Durchgang zum Schlossgarten aufgestellt, um ein eventuelles Gedränge zu regeln. Es habe sich herausgestellt, dass dort weniger Personal ausreichen würde. Stattdessen würde im Toilettenbereich Sicherheitspersonal eingesetzt, um Vordrängen zu vermeiden.

Schloss bleibt an diesem Tag geschlossen

Das Festival nimmt das Barockschloss auch in diesem Jahr komplett in Beschlag. Den Schlosshof können laut Schloss-Verwalterin Magda Ritter an diesem Tag nur „Red-Residence“-Besucher mit Ticket betreten. Das Schloss selbst, die Schlosskirche und das Wehrgeschichtliche Museum bleiben wie schon im Vorjahr ebenfalls geschlossen.

Im vergangenen Jahr blieb die Herrenstraße während des Festivals für den Verkehr geöffnet. Das Ordnungsamt steht laut Stadt-Pressesprecherin Heike Dießelberg mit den Veranstaltern deshalb in Kontakt. Gemeinsam wolle man bewerten, wie gut diese Lösung geklappt hat. Eine Entscheidung werde zu „gegebener Zeit“ getroffen.

Anschließend findet die Aftershow-Party im Club Gotec in Karlsruhe statt. Dort legen fünf weitere Acts auf und bieten den Besuchern von 22 bis 12 Uhr am nächsten Mittag Programm.