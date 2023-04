Frühjahrsmarkt in Rastatt: Die Besucher können die Stadt von oben sehen

Entspannt blinzelt Hugo Levy in die Sonne: „Dieser Jahrmarkt“, sagt er im Brustton der Überzeugung, „wird traumhaft schön.“ Nicht zuletzt sind es die günstigen Wettervorhersagen, die ihn zu dieser Prognose verleiten.

Christian Römmich erlebt derweil eine Premiere. Er ist der neue Eventmanager in Rastatt und in dieser Funktion erstmals an der Organisation des Frühjahrsmarktes beteiligt. Er spricht von einer 30-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit am Montag. „Bei einer solchen Wahrscheinlichkeit hatten wir in den letzten Jahren in Rastatt immer Glück“, meint er voller Zuversicht.

Die Wetterprognosen sind günstig

Über 30 Schausteller bevölkern bis zum kommenden Dienstag den Festplatz. „Das ist wie eine große Familie und ich bin froh über die Unterstützung von Hugo Levy, der ja ein alter Hase in dem Geschäft ist“, betont Römmich.

Weil es mehr Fahrgeschäfte gibt als im Vorjahr, ist diesmal auch wieder der Friedrichring gesperrt. Just hier befindet sich auch die Hauptattraktion auf dem Gelände: „Erstmals seit 2017 haben wir wieder ein Riesenrad“, freut sich Levy.

Der Jahrmarkt lässt keine Wünsche offen. Hugo Levy, Schausteller-Urgestein

Am Tag vor der Eröffnung werden dort noch letzte Feinheiten justiert, es wird geputzt und gewienert. „Es ist erst ein Jahr alt“, sagt Levy und tatsächlich erweckt das Monstrum den Eindruck, als sei es noch nagelneu. Die Fahrt geht hinauf in 35 Meter Höhe, es gibt Platz in 24 Gondeln. „Direkt an der Murg hat man dabei einen tollen Blick über Rastatt“, schwärmt Römmich und zeigt sich stolz auf diesen besonderen Standort.

Geht es nach dem Wunsch Levys, soll künftig zumindest einmal im Jahr das Riesenrad fester Bestandteil des Rummels auf dem Festplatz werden.

Zu den Stammgästen auf dem Areal gehört Michael Spangenberg mit seinem Musik-Express. Er braucht nicht lange zu überlegen, wenn er gefragt wird, wie lange er schon nach Rastatt kommt. „Es sind über 50 Jahre“, sagt er und zeigt sich froh darüber, dass die Besucherzahlen in seinem sich mit hoher Geschwindigkeit drehenden Express nach Corona wieder nach oben tendieren.

Personalnot bereitet Probleme

Dennoch prangt auf dem Transparent vor seinem Fahrgeschäft eine fundamentale Forderung: „Volksfeste sind Tradition und müssen erhalten werden.“ Diese Einschätzung spricht Hugo Levy gleichsam aus der Seele. „Wir kämpfen darum, aber nach Corona haben wir 60 bis 70 Prozent an Personal verloren“, sagt er.

Derweil werden unweit des Riesenrades noch letzte Vorbereitungen getroffen, um das Kult-Karussell namens „Taumler“ in Bewegung zu setzen. „Es ist ein fester Bestandteil der Volksfeste“, weiß Besitzer Peter Roie aus Frankfurt. Freilich leidet auch er unter den eklatanten Preissteigerungen: „Wir haben auch Probleme mit den neuen Normen für Karussells und mit Zulieferern für Ersatzteile“, lässt er wissen.

Zudem gebe es zunehmend Schwierigkeiten mit Genehmigungen, wenn es gelte, die großen Fahrgeschäfte über die Straßen zu transportieren. „Deshalb haben wir uns mittlerweile auf einen Radius von rund 200 Kilometern um Frankfurt herum beschränkt.“

Das ist hier wie eine große Familie. Christian Römmich, Eventmanager

Zu den optischen Highlights zählt auch „Frankenstein“. Hugo Levy klärt auf, worum es sich handelt: „Es ist eine Laufgeisterbahn, die erstmals mit dabei ist.“ Allerlei schaurige Gestalten, Spinnweben und ein morbides Ambiente warten hier auf die Besucher. „Der Jahrmarkt lässt eben keine Wünsche offen“, so das Rastatter Schausteller-Urgestein.

Für den angrenzenden Biergarten trifft dies aber nicht so ganz zu. Dort gibt es Platz für bis zu 300 Gäste und eine Speisekarte mit einem rustikalen Angebot. Vegetarier allerdings werden dabei nicht so recht fündig. „Wir arbeiten daran“, verspricht Levy und zeigt sich optimistisch, dass es bis zum Herbstmarkt auch eine Speisekarte gibt, die vegetarischen Ansprüchen gerecht wird.

Nachholbedarf bei vegetarischen Angeboten

An diesem Freitag wird die Eröffnung des Frühjahrsmarktes ab 22 Uhr mit einem großen Feuerwerk gefeiert. „Es ist plastikfrei, nachhaltig, geräuschreduziert und das Material recyclingfähig“, wie Römmich sagt.

Zur offiziellen Eröffnung an diesem Freitag um 17 Uhr gibt es Freifahrten und Freibier. Das Rummelplatzvergnügen ist anschließend bis 23 Uhr zu genießen. Am Samstag und Sonntag ist der Frühjahrsmarkt jeweils von 12 bis 23 Uhr, am Montag und Dienstag von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Am Samstag gibt es in den angrenzenden Straßen zudem einen Flohmarkt sowie von Sonntag bis Dienstag einen Krämermarkt.