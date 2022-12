Frühlingsgefühle beim traditionellen Vorglühen in Rastatt vor Heiligabend

Ganz schön viel Trubel an Heiligabend in der Rastatter Innenstadt. Nicht das Last-Minute-Shopping, sondern das Treffen mit Bekannten und Freunden lockt in die Besucher, die teils gar nicht mehr in Rastatt wohnen.

Alle Jahre wieder: So lautet nicht nur der Text eines beliebten und bekannten Weihnachtsliedes. Es ist auch das Motto einer Veranstaltung, die in Rastatt seit vielen Jahren mehrheitlich bei jüngeren Erwachsenen beliebt ist. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause trafen sich so am Morgen des Heiligabend Hunderte in der Rastatter Innenstadt.

„Wenn du alte Schulkameraden treffen willst, dann ist doch Chance nirgends so groß wie hier“, weiß Patrick Freiwald. Vor vielen Jahren ist er, direkt nach dem Abitur, zum Studieren nach Heidelberg gezogen. Von dort ging es nach Frankfurt, heute lebt er in der Nähe von Hamburg. An Weihnachten aber kehrt er nach Rastatt zurück, um mit seinen Eltern und seiner Schwester zu feiern.

Die Schulfreundin habe ich seit dem Abi nicht mehr gesehen. Patrick Freiwald, Besucher

Klar, dass da der Besuch in der Innenstadt am Vormittag nicht fehlen darf. Getroffen hat er einige flüchtige Bekannte, mit einer alten Schulfreundin hat er sich länger unterhalten. „Die habe ich seit dem Abi nicht mehr gesehen“, freut sich Patrick Freiwald.

Waren es um kurz nach halb elf noch einzelne kurze Regenschauer, die die noch wenigen Besucher unter die Überdachungen trieben, feierten die Besucher gegen 12:30 Uhr bei schon fast frühlingshaften Temperaturen. Klar, dass da der Absatz von Bier deutlich größer ist als von Glühwein. „Es ist einfach toll, dass wir wieder feiern dürfen“, sagt Bettina Trautwein. Für sie gehört das Treffen mit Freunden und Bekannten in der Rastatter Innenstadt zu Weihnachten wie der Kirchbesuch und der Tannenbaum.

Vor dem Schloss legt DJ Andi auf, ein Wachdienst schaut, dass der Verkehr in der Herrenstraße nicht allzu stark behindert wird. Dabei stellt manch Besucher fest, dass zwar viele zum Feiern gekommen sind, die Massen aus den Jahren vor Corona sind es aber nicht. „Das ist egal, Hauptsache, die richtigen Leute kommen“, lacht Öztürk Belinski. Er hat bereits einige ehemalige Schulkameraden getroffen: „Es ist schon interessant, was die Menschen, mit denen man über viele Jahre zusammen die Schulbank gedrückt und die man lange nicht gesehen hat, jetzt machen“.

Wer das Treffen verpasst hat, hat an Silvester noch eine Chance

Etwas abseits der doch recht lauten Musik hat sich eine kleine Gruppe mit Kinderwagen versammelt. „So ändert sich das Leben: Früher wären wir auch mittendrin gewesen“, lacht Sabrina Wald. Eine Freundin hat ebenfalls ihr Kleinkind dabei: „Die beiden sind fast gleich alt – und sehen sich heute das erste Mal“, sagt die Rastatterin und ihre Freundin fügt schmunzelnd hinzu: „Ich wusste gar nicht, dass du schwanger warst. Gut, dass wir uns endlich mal wieder treffen.“

Freunde treffen: Das ist für Maik Peters das Wichtigste an Weihnachten. Nach dem gemeinsamen Essen mit den Eltern und seinem Bruder will er deshalb an diesem Heiligabend noch mal losziehen. Auf den Besuch eines Gottesdienstes verzichtet er und sagt: „Das ist mir nicht wichtig“. Raphael Schäfers schaut derweil um kurz nach 13 Uhr mit etwas Schrecken auf seine Uhr: „Ich brauche noch dringend ein Geschenk“, sagt er fast kleinlaut in die Runde. Die Freunde lachen und geben ihm noch schnell ein paar Tipps mit auf den Weg, was sich innerhalb der nächsten Minuten organisieren lässt.

Ich bin gespannt, wen ich dann treffe. Mareike Sanders, Besucherin

Wer den spontanen Treffpunkt in der Rastatter Innenstadt am Samstag verpasst hat, für den gibt es halbwegs gute Nachrichten. Denn auch am Silvestermorgen treffen sich viele, die nur einmal im Jahr nach Hause nach Rastatt kommen, in der Innenstadt. Und bis Silvester sind es nur noch wenige Tage. Auch Mareike Sanders will wiederkommen. „Ich bin gespannt, wen ich dann treffe“, sagt sie und freut sich über einen für sie gelungene Start in die Weihnachtstage.