Gartenhüttenbrand in Rastatt führt zu Feuerwehreinsatz am 1. Mai

In Rastatt haben am 1. Mai zwei Gartenhütten und mehrere Bäume gebrannt. 26 Kräfte der Feuerwehr kämpften gegen die Flammen.

Am 1. Mai kurz vor 11 Uhr sind in Rastatt zwei Gartenhütten an der Lochfeldstraße in Brand geraten. Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, standen eine Hütte und mehrere Bäume in Flammen.

Rastatter Feuerwehr kann Ausbreitung des Feuers verhindern

Unter Atemschutz verhinderten mehrere Trupps die Ausbreitung des Feuers auf die umliegenden Gartenhütten. Um Wasser für die Brandbekämpfung zu bekommen, mussten die Einsatzkräfte viele Schläuche verlegen. Mit sechs Fahrzeugen und 26 Kräften war die Feuerwehr Rastatt dabei im Einsatz.

Kurz nach 12 Uhr war der Brand gelöscht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.